16 mag 2023 16:37

“SE TI FAI FREGARE 700 EURO PER UN POSTO LETTO NON MERITI DI DIVENTARE CLASSE DIRIGENTE” – LA SPARATA DI LUIGI BRUGNARO, SINDACO DI VENEZIA, SULLE PROTESTE DEGLI STUDENTI PER IL CAROAFFITTI: “IO ANDAVO A LAVORARE DURANTE L’UNIVERSITÀ” (MA FORSE NON DOVEVA PAGARE UNA STANZA VISTO CHE SI È LAUREATO A VENEZIA) - BRUGNARO, UN TEMPO AL CENTRO DELLE POLEMICHE PER UN POSSIBILE CONFLITTO DI INTERESSI IN UNA COMPRAVENDITA DI TERRENI, CI SBOMBALLA CON LA RETORICA DEI GIOVANI SFATICATI: "VOLETE AUTONOMIA? LAVORATE"