“SE TRUMP PERDE, SONO FOTTUTO” – ELON MUSK SI FA INTERVISTARE DA TUCKER CARLSON (IL GIORNALISTA CACCIATO DA “FOX NEWS” PERCHÉ TROPPO DI DESTRA) PER DIRE CHE SARÀ PERSEGUITATO IN CASO DI VITTORIA DI KAMALA HARRIS: “QUANTI ANNI DI CARCERE PENSI MI DARANNO? POTREBBE ESSERCI UNA VENDETTA, CERCHERANNO DI PERSEGUIRE LA SOCIETÀ E ME" – “KAMALA STA OTTENENDO COSÌ TANTO SOSTEGNO PERCHÉ, SE VINCESSE TRUMP, LA LISTA DEI CLIENTI DI EPSTEIN DIVENTEREBBE PUBBLICA…” – “NESSUNO HA MAI NEMMENO PENSATO DI UCCIDERE KAMALA, SAREBBE INUTILE…”

Musk, 'se Trump perde sono fottuto. Mi metteranno in galera'

(ANSA) -"Se Trump perde, sono fottuto. Quanti anni di carcere pensi mi daranno? Vedrò i miei figli? Non lo so": così Elon Musk, tra i più potenti sostenitori di Donald Trump, in una intervista diffusa su X con l'ex anchor di Fox News Tucker Carlson.

"Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, nell'improbabile caso in cui perdesse, cercheranno di perseguire la società. Cercheranno di perseguire me", ha proseguito il patron di X, oltre che di Testa, SpaceX e Starlink, dicendosi "totalmente coinvolto" a favore di Trump, "fino in fondo".

"Il mio punto di vista è che se Trump non vince queste elezioni saranno le ultime elezioni che avremo", ha detto Musk, spiegando che teme che milioni di migranti che l'amministrazione Harris-Biden "ha importato" alla fine otterranno la cittadinanza e sposteranno definitivamente i voti futuri.

"La mia previsione è che, se ci saranno altri quattro anni di amministrazione democratica, legalizzeranno così tanti clandestini che alle prossime elezioni non ci saranno Stati indecisi", ha ipotizzato, profetizzando che ciò porterà a un "governo monopartitico". Per sostenere la sua posizione, Musk ha citato l'Immigration Reform and Control Act del 1986, che concesse l'amnistia a milioni di migranti che si trovavano illegalmente nel paese.

"Da allora, la California è diventata fortemente democratica", ha sottolineato. "Penso che vogliamo rimanere una democrazia e non vogliamo diventare uno stato monopartitico", ha continuato. "Le persone che dicono che Trump è una minaccia per la democrazia sono loro stesse una minaccia per la democrazia.

Il governo di un solo partito non è democrazia", ha messo in guardia. Musk infine ha detto di pensare che "uno dei motivi per cui Kamala sta ottenendo così tanto sostegno è che, se Trump vincesse, la lista dei clienti di Epstein (il defunto finanziere accusato di traffico di minorenni, ndr) diventerebbe pubblica. Alcuni di quei miliardari dietro Kamala sono terrorizzati da questo risultato".

