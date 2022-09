“SE VINCE LA DESTRA, NON CI SARA’ LA UE A SALVARCI” – AL COTO-LETTA PER NON FINIRE IMPANATO E FRITTO NON RESTA CHE ULULARE ALL’ALLARME DEMOCRATICO - "CON IL ROSATELLUM SCENARIO DA INCUBO, LA DESTRA PUÒ OTTENERE IL 70% DEI SEGGI CON IL 43% DEI VOTI. SIGNIFICA DARE LA POSSIBILITÀ DI CAMBIARE LA COSTITUZIONE, CHE LA DESTRA SI ELEGGE I MEMBRI DEL CSM COME GLI PARE, I GIUDICI COSTITUZIONALI...” – E POI INVOCA IL VOTO UTILE: "SCEGLIERE CALENDA E CONTE È AIUTARE LA VITTORIA DELLA DESTRA…"

LETTA,17 GIORNI PER EVITARE CHE ALLARME DEMOCRATICO SIA REAL E

ENRICO LETTA CON LE PIZZE

(ANSA) – "Voglio lanciare un allarme per la democrazia italiana, peso le parole, non voglio usarle a vanvera: abbiamo 17 giorni per cambiare la storia del nostro Paese ed evitare che l'allarme per la democrazia italiana diventi realtà". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un discorso ai candidati, via Zoom.

ELEZIONI:LETTA, CON IL ROSATELLUM RISCHIO SCENARIO DA INCUBO

letta meme

(ANSA) - "C'è un problema oggettivo: la torsione iper-maggioitaria della legge elettorale che, congiunta alla riduzione del numero dei parlamentari, crea un rischio che venga stravolta nei fatti la nostra Costituzione, un rischio democratico che il nostro Paese non ha mai vissuto come adesso". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un discorso ai candidati, via Zoom. "Oggi è possibile che il 43% dei consensi dati al centrodestra si trasformi in un 70% dei seggi. Immaginatevi cosa sarebbe se il 43% diventasse il 70% del Parlamento, significa dare la possibilità di cambiare la Costituzione, che la destra si elegge i membri del csm come gli pare, i giudici costituzionali, vorrebbe dire uno stravolgimento totale del nostro sistema. Gli effetti della legge elettorale, la peggiore di sempre, potrebbero dare al nostro Paese uno scenario politico e democratico da incubo".

LETTA FRANCESCHINI 3

ELEZIONI: LETTA, VOTO A CONTE O CALENDA È SUPERFICIALITÀ

(ANSA) - "Ci sono tre percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese" e che "rischiano di far fare al nostro Paese un salto nel vuoto per i prossimi anni". Lo ha detto Enrico Letta in un discorso ai candidati, via Zoom.

"La prima, una vittoria annunciata della destra e quindi di conseguenza un clima da liberi tutti: 'La destra ha già vinto, quindi a quel punto perché votare un partito che è più in grado di batterla di altri? Il rischio è che al posto del voto utile ci sia il voto della leggerezza, della superficialità. Il voto per le liste di Calenda e Conte è oggettivamente, oggi, un aiuto per la vittoria della destra: uno vuol fare il governo con Meloni, l'altro ha il sostegno di Trump, l'abbiamo ascoltato ieri. Prima percezione sbagliata allora: ha già vinto la destra, è inutile combattere, tanto vale dare il voto con leggerezza e superficialità.

CONTE LETTA

ELEZIONI: LETTA, SE VINCE DESTRA NON CI SARÀ UE A SALVARCI

(ANSA) - Fra le percezioni sbagliate che si stanno diffondendo nel Paese c'è quella secondo cui a destra "vinceranno, ma non governeranno, perché si squaglieranno subito dopo e a quel punto si rimescoleranno le carte in Parlamento; sarà come una falsa partenza, ma poi tutto tornerà normale. Percezione sbagliatissima, perché con una vittoria larga della destra, le carte si rimescoleranno, ma all'interno della destra. Tutti coloro che sono fuori dalla destra non avranno nessuna voce in capitolo".

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un discorso via Zoom ai candidati. Un'altra è: "tanto l'Europa alla fine ci salva, tanto non ci possono far fallire, tanto comunque la sistemeranno loro, da Bruxelles. È una terza percezione sbagliatissima che mi ricorda molto quello che accadde nel Regno Unito prima del voto della Brexit.

enrico letta e carlo calenda a cernobbio.

Pensarono in questo modo e alla fine tanti non andarono a votare, perché non pensavano sarebbe stato così decisivo. Eppure quel voto, una volta dato, è rimasto per sempre, come è giusto che sia. Perché il voto in democrazia non può immaginare una cancellazione successiva. Una volta che hai votato quelle sono le conseguenze. Ecco quindi la terza percezione sbagliata: dopo non ci salverà qualcun altro, sta a noi oggi, nella campagna elettorale e nel voto, salvare noi stessi, salvare l'Italia".

matteo salvini giorgia meloni enrico letta ROMANO PRODI ENRICO LETTA - FESTA DELL UNITA BOLOGNA enrico letta