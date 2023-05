“SEI UNA DONNA CATTIVA” – ARMI, TRIVELLE E INSULTI: TRUMP NON CAMBIA MAI! ALLA “CNN TOWN HALL” L’EX PRESIDENTE RISPOLVERA IL VECCHIO ARMAMENTARIO, INSISTE SUI BROGLI ALLE ELEZIONI DEL 2020 E PROMETTE LA GRAZIA AGLI ASSALITORI DI CAPITOL HILL. E ALLE DOMANDE DELLA GIORNALISTA DELLA TV LIBERAL, KAITLAN COLLINS, RISPONDE CHIAMANDOLA “NASTY WOMAN” (È UNA CITAZIONE DI UN APPELLATIVO CHE AVEVA GIÀ RISERVATO A HILLARY CLINTON…) – LE FRECCIATINE A BIDEN E I TENTENNAMENTI SULL’UCRAINA - VIDEO

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per www.corriere.it

Donald Trump non ha rimpianti e, accolto con una standing ovation in New Hampshire, ha sfoderato tutto il suo consueto repertorio, che include accuse di brogli elettorali nel 2020 e nomignoli e battute contro i suoi nemici.

Il «town hall» con gli elettori repubblicani e indipendenti del New Hampshire, andato in onda ieri sera su Cnn e coordinato dalla giornalista Kaitlan Collins, è stato il primo forum di questo genere nella campagna elettorale di Trump per il 2024 ed è stata la prima volta che l’ex presidente tornava sulla Cnn dal 2016.

[…] Da parte sua l’ex presidente, prima della sua apparizione in tv, aveva avvertito il network di «trattare con rispetto Maga (Make America Great Again), il più grande movimento politico nella storia del nostro Paese».

Collins ha aperto l’incontro spingendo l’ex presidente e attuale candidato alla nomination repubblicana per il 2024 ad ammettere di aver perso le elezioni nel 2020. «[…] Il suo primo mandato è terminato con una rissa mortale al Campidoglio e non ha tuttora riconosciuto i risultati del 2020. Perché gli americani dovrebbero rimandarla alla Casa Bianca?». Trump ha risposto: «Penso che quando guardi a quel risultato e a quanto è accaduto durante quell’elezione, a meno che tu sia una persona molto stupida, puoi capire cosa è successo. È stata un’elezione truccata…».

Più volte la giornalista ha contestato le affermazioni dell’ex presidente, dicendo che non erano accurate e che non c’erano prove di ciò che sosteneva, ma Trump ha accusato Nancy Pelosi di aver rifiutato di accettare la protezione del Campidoglio il 6 gennaio 2021, ha detto che la folla quel giorno aveva «l’amore nel cuore… era una giornata bellissima», ha tirato fuori gli appunti dei suoi tweet affermando di aver chiesto alla gente di manifestare «pacificamente e patriotticamente», e infine ha difeso i rivoltosi condannati per l’assalto al Congresso dicendosi propenso a concedere la grazia a molti di loro se tornerà alla Casa Bianca.

Gli spettatori […] hanno applaudito e riso ai nomignoli di Trump per Nancy Pelosi («Crazy Nancy, come la chiamo affettuosamente»), alla frecciata a Biden («Quando c’ero io alla Casa Bianca non avevo bisogno di discorsi scritti, a differenza di una certa persona che sta lì adesso»), alle battute contro E. Jean Carroll alla quale dovrà pagare 5 milioni di danni per abusi sessuali e diffamazione (l’ha definita «fuori di testa», ha giurato sui suoi figli di non conoscerla e ha detto di provare pietà per il suo ex marito).

Verso la fine, frustrato dalle interruzioni della giornalista, Trump l’ha definita una «nasty woman» («una donna cattiva», la stessa frase che usò contro Hillary Clinton). […]

Trump ha invitato i repubblicani a non innalzare il tetto del debito, lasciando che ci sia un default, se non ottengono da Biden e dai democratici la promessa di tagli notevoli alla spesa. «Tanto vale fare default ora, perché altrimenti succederà più avanti», ha detto.

Ad una domanda su come affronterebbe la situazione economica e i costi dell’energia del Paese, Trump ha risposto: «Drill, baby, drill» (Trivella, baby, trivella). Alcuni degli applausi più lunghi sono stati dedicati all’immigrazione e alla questione del confine con il Messico.

[…] Trump ha premuto su questa paura: «Milioni di persone stanno entrando. Vengono rilasciati dalle prigioni, vengono fatti uscire dai manicomi, arrivano in massa nel nostro Paese. E adesso stanno eliminando Title 42 che io ho approvato e che li teneva fuori».

Strizzando l’occhio alla potente lobby delle armi Usa, la Nra, l’ex presidente ha inoltre affermato che il problema delle stragi in America è legato alla salute mentale: «Il problema non è il grilletto, ma chi lo preme».

[…] Trump ha evitato di dire […] se abbandonerebbe gli aiuti militari per l’Ucraina, affermando soltanto che gli Stati Uniti hanno speso 171 miliardi di dollari e l’Europa solo 20 miliardi nonostante il problema dell’Ucraina sia a loro più vicino. Non ha voluto definire Putin «un criminale di guerra», affermando che sarebbe controproducente farlo adesso se l’obiettivo è di raggiungere la pace, ma ha aggiunto che il presidente russo «ha fatto un grosso errore invadendo l’Ucraina« e se lui tornerà alla Casa Bianca farà in modo che la guerra finisca «in 24 ore». […]

