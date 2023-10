“SEPARARE HAMAS DA PALESTINESI, BISOGNA EVITARE L'ESCALATION” – GUIDO CROSETTO È “PREOCCUPATO” PER GLI ABITANTI DI GAZA “CHE NON C’ENTRANO NULLA IN QUESTO SCONTRO E CHE SONO RIMASTI IN MEZZO A QUELLA CHE È UNA LEGITTIMA REAZIONE DI ISRAELE” – MA IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO DI TEL AVIV, HERZI HALEVI, RILANCIA: “GAZA NON SARA’ PIÙ QUELLA DI PRIMA”. E I RAID ISRAELIANI DANNEGGIANO GLI AEROPORTI DI DAMASCO E ALEPPO - NEL FRATTEMPO TRUMP CRITICA BIBI NETANYAHU: "NON SI È FATTO TROVARE PRONTO"

(ANSA) - "Dalla Nato esce un messaggio che non poteva essere di solidarietà di fronte ad un atto terroristico di violenza inaudita, fatto da Hamas che non bisogna confondere con il popolo palestinese".

Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la ministeriale della Difesa dell'Alleanza. All'Italia "preoccupa che non ci sia una escalation, che non ci siano persone che non c'entrano nulla in questo scontro che rimangano in mezzo a quella che è una legittima reazione di Israele", ha aggiunto Crosetto secondo cui "l'obiettivo di tutta la comunità internazionale deve essere che non ci sia una escalation".

2-CROSETTO, 'DISPONIBILI A IMPEGNO SU CORRIDOI UMANITARI'

(ANSA) - "L'Italia non si è mai tirata indietro, qualora fosse richiesto dalla comunità internazionale e dall'Onu un impegno di pace di questo tipo saremmo i primi disponibili ma adesso nessuno ha chiesto qualcosa di simile". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto dopo la riunione ministeriale della Nato rispondendo a chi gli chiede di un eventuale impegno italiano per gestire i corridoi umanitari a Gaza.

3-SIRIA, RAID ISRAELE DANNEGGIA PISTE AEROPORTI DAMASCO E ALEPPO

(ANSA) - Il ministero della difesa siriano ha detto che i raid aerei israeliani sugli aeroporti di Damasco e Aleppo hanno danneggiato le piste di atterraggio dei due scali aerei internazionali. Lo riferisce l'agenzia governativa siriana Sana.

4-TRUMP CRITICA NETANYAHU, 'NON ERA PRONTO ALL'ATTACO DI HAMAS'

(ANSA) - Donald Trump, che si dipinge come il maggiore alleato di Israele, critica Benjamin Netanyahu accusandolo di aver fatto un passo indietro nel piano contro il generale iraniano Qasem Suleimani - ucciso da un drone americano nel 2020 - e di "non essere stato pronto" per l'attacco di Hamas. Nel corso di un comizio in Florida, l'ex presidente ha raccontato che Israele stava collaborando con gli Stati Uniti al piano contro Suleimani ma, all'ultimo momento, Netanyahu si è tirato indietro.

"Non dimenticherò mai che ci ha abbandonato", ha detto ai suoi sostenitori. In merito all'attaco di Hamas, Trump ha spiegato che gli Stati Uniti "devono proteggere Israele, non c'è altra scelta". Netanyahu - ha aggiunto - "non era preparato" all'attacco a sorpresa di Hamas, e non lo era neanche Israele. Con me non avrebbero avuto bisogno di essere preparati".

5-CAPO ESERCITO ISRAELE, 'GAZA NON SARÀ PIÙ QUELLA DI PRIMA'

(ANSA) - "Gaza non sarà più quella di prima". Lo ha detto il capo di stato maggiore dell'esercito israeliano Herzi Halevi nel suo primo intervento pubblico dall'inizio della guerra.

