“SERVE UN GOVERNO PIU’ FORTE”. SI’, MA CON CHI? – RENZI CON LA CRAVATTA VERDE (UN MESSAGGIO A SALVINI?) TORNA SULLE MOTIVAZIONI DELLA CRISI E ATTACCA CONTE: "IL SUO NON E’ IL MIGLIORE DEI GOVERNI" – TRA UNA CITAZIONE DEI MALAVOGLIA E UN’ACCUSA DI TRASFORMISMO AL TRUMPIANO “GIUSEPPI” PER LA SUA FRASE SULL’AGENDA BIDEN, RIVELA CHE GLI E’ STATO OFFERTO DAL PREMIER “UN INCARICO INTERNAZIONALE” (MA SUL RUOLO DI SEGRETARIO GENERALE DELLA NATO NON LO DECIDERA' CONTE)

Renzi è poi tornato sulle motivazioni della crisi, insistendo sul concetto dell’ora-o-mai-più: «Questo è un momento opportuno, ora o mai più si può fare la discussione. Ora ci giochiamo il futuro, non fra sei mesi. Ora o mai più perché c’è un nuovo presidente degli Stati Uniti. Ora o mai più perché qualche giorno fa sono stati fatti degli accordi impressionanti in medio Oriente.

Ora o mai più perché Merkel e Macron hanno siglato accordi con la Cina mentre noi siamo rimasti a guardare», ha aggiunto Renzi. «Ora o mai più perché questo è l’anno del G20 in Italia». E, ancora: Ora o mia più pr l’economia, abbiamo il 160 per cento di debito e i ragazzi pagheranno il conto più di altri di questa crisi. Ora o mai più per il Mes»

Renzi a Conte: «Il suo non è il governo migliore»

Renzi ha preso per primo la parola dopo l’interruzione dei lavori e ha attaccato frontalmente il premier Conte: «Il suo non è il migliore dei governi — ha sottolineato il leader di Italia Viva —, per affrontare la tragedia in corso serve un esecutivo più forte». E ancora: «Lei ha avuto paura di salire al Quirinale perché ha scelto un arrocco che temo sia dannoso per le istituzione».

