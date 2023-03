“SERVIREBBE UN PARTITO DI PERSONE CIVILI CHE SI CHIAMI RADICAL CHIC” – OLIVIERO TOSCANI, DURANTE L’INTERVISTA ALLA “ZANZARA”, NON HA SOLO INSULTATO MELONI E PIANTEDOSI, RISERVANDO PAROLE DI MIELE A ELLY SCHLEIN, MA SI È ANCHE INTESTATO LA CREAZIONE DI UNA NUOVA FORMAZIONE POLITICA CONTRO “QUEI BUZZURRI FASCISTI DI MERDA” – “FOSSERO TUTTI RADICAL CHIC, IO SONO RADICALE DA 60 ANNI. CHIC SIGNIFICA CHE SEI INTELLIGENTE” – “ELLY È MEGLIO DI MELONI ANCHE ESTETICAMENTE”

OLIVIERO TOSCANI

Definirla un'infatuazione politica sarebbe forse riduttivo. Oliviero Toscani, infatti, si è idealmente accasato: ha cioè sposato in toto la causa di Elly Schlein al punto da diventarne un supporter. Ma a modo suo, chiaramente. Quindi con provocazioni, insulti e improperi per chi non la pensa come la nuova segretaria dem. "Finalmente una persona intelligente. Lei è la donna del futuro, Meloni donna del passato", ha sentenziato il fotografo intervenendo a La Zanzara di Radio24. Sviolinate per la deputata luganese, offese a raffica invece per la leader di Fratelli d'Italia e per chi si riconosce nel suo progetto politico. […]

IL MEME SU ELLY SCHLEIN E MARILYN MANSON

Secondo Toscani non ci sarebbe paragone tra Schlein e Meloni. "Anche esteticamente" - afferma il fotografo - la prima sarebbe migliore. Punti di vista, per carità. Ma è sui temi politici che il fotografo ha fatto partire la raffica di insulti al centrodestra. "Dio, patria, famiglia e proprietà privata sono la rovina dell'umanità. Le merci possono circolare, la carta igienica circola, l'essere umano conta meno della merda. Possiamo accogliere tutti. L'immigrazione dove ha fatto danni? È stata la fortuna dei popoli, stanno facendo del bene anche da noi", ha dichiarato.

Poi, sempre sul filo delle assurdità, ecco l'ulteriore sfogo contro la Meloni, rea di sostenere il diritto dei bambini ad avere un padre e una madre: "Una cazzata. Ma ci sono padri e madri delinquenti, ma anche i cani e gatti hanno diritto a un padre e una madre. Poi un papà come La Russa… non lo vorrei". […]

giorgia meloni matteo piantedosi

Per Toscani anche la definizione di radical chic attribuita alla nuova leader del Pd sarebbe positiva. "Fossero tutti radical chic, io sono radicale da 60 anni. Chic significa che sei intelligente, anzi bisognerebbe fare un partito di persone finalmente civili che si chiami Radical Chic, invece di quei buzzurri di fascisti di merda", ha inveito il noto polemista, ritrovatosi nel 2023 a parlare ancora di fascismo e di fascisti. Una foto sbiadita e 'leggermente' fuori fuoco della realtà.

