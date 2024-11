“I SERVIZI POTRANNO SPIARE LE PROCURE” – L’OPPOSIZIONE AZZANNA LA MAGGIORANZA PER UNA CAVILLO DEL DDL SICUREZZA CHE CONSENTE AGLI 007 DI ACCEDERE AGLI ATTI, ANCHE RISERVATI, DI TUTTE LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, COMPRESE LE PROCURE. IL RISCHIO, SECONDO PD E AVS, È CHE I SERVIZI, CHE DIPENDONO DAL GOVERNO, POSSANO ACCEDERE ANCHE ALLE INDAGINI IN CORSO, CON LA SCUSA DELLA SICUREZZA NAZIONALE, PER CONTROLLARE I PM…

Per l'opposizione è un modo per tenere sotto controllo le procure, per la maggioranza un modo per incentivare la sicurezza. Un piccolo caso si crea intorno a una norma del ddl Sicurezza - già approvato alla Camera, ora all'esame del Senato - che consente agli organi dei Servizi segreti di accedere al lavoro di tutte le pubbliche amministrazioni anche atti coperti da riservatezza.

E le pubbliche amministrazioni sono obbligate a collaborare. Tra gli uffici destinatari del provvedimento ci sono anche le procure. E il timore di chi osteggia la norma è che i Servizi - che dipendono dal governo - possano accedere al loro lavoro, anche a indagini in corso, non tanto per ragioni di sicurezza nazionale quanto per controllare i pm.

La norma era passata più o meno sotto silenzio, anche se l'opposizione nel corso del dibattito parlamentare aveva mostrato molte perplessità. In giorni in cui, però, si alza sempre di più lo scontro tra esecutivo e magistratura, ecco che la minoranza parlamentare alza il livello dell'allarme: "Il combinato disposto, delle norme contenute nella legge approvata a giugno sulla cyber-sicurezza con quelle previste nel ddl Sicurezza, crea un grave vulnus anche per i data-base delle Procure. Sarà possibile accedervi anche da parte di apparati governativi senza alcun controllo", denuncia Ilaria Cucchi, di Avs.

"Contro la magistratura - osserva la senatrice - c'è un attacco costante in atto su più fronti". Della stessa idea il senatore del Pd Walter Verini: "Anche questo è un nuovo capitolo di un attacco all'indipendenza della magistratura. […] il rischio è quello di poter penetrare nelle banche dati della magistratura magari venendo a conoscenza anche di delicatissime indagini che invece vanno tutelate per mille e un motivo". […]