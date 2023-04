IL POTERE DA' ALLA TESTA - DA TAJANI CHE DICE CHE “L’UTERO DELLA DONNA NON DEVE ESSERE UTILIZZATO COME UN FORNO” A SANGIULIANO CHE SOSTIENE CHE DANTE FOSSE "DI DESTRA": TUTTI LE CAZZATE SPARATE NEI SEI MESI DEL GOVERNO MELONI – IL MAI “PALUDATO” ‘GNAZIO LA RUSSA OGNI GIORNO NE DICE UNA (E IL “GRUPPO DI SEMI-PENSIONATI" UCCISI IN VIA RASELLA È SOLO L’ULTIMA) – L'ELOGIO DELL'"UMILIAZIONE" DI VALDITARA, PIANTEDOSI SUI MIGRANTI, RAMPELLI EVOCA MULTE CONTRO I FORESTIERISMI...