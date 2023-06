13 giu 2023 13:56

“SI È FIDATO TROPPO DI QUALCUNO CHE NON MERITAVA QUESTA FIDUCIA, MA ERA COSÌ, TROPPO GENEROSO” – FRANCO COPPI, CHE HA DIFESO IL CAV AL PROCESSO SULLE CENE ELEGANTI, RICORDA BERLUSCONI: “MI MANCHERÀ. È UNO DI QUEI PERSONAGGI CHE FANNO LA STORIA. LA SUA PIÙ GRANDE QUALITÀ? L'OTTIMISMO” – “ERA AMAREGGIATO PER IL FASCICOLO DI FIRENZE SULLE STRAGI DEL 1993” – “L’ACCANIMENTO DEI MAGISTRATI? NON L’HO MAI VISTO COME UN COMPLOTTO. NON AVEVO TEMPO DA PERDERE NEL PENSARE A COSA CI POTEVA ESSERE DIETRO ALLE ACCUSE, MI BASTAVA IL DAVANTI…”