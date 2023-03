“SÌ AL PARTITO UNICO CON CALENDA. IO LEADER? NO, MI SONO RITAGLIATO UN RUOLO DA PADRE NOBILE” - RENZI SI TRAVESTE DA BUON SAMARITANO: “CALENDA STA LAVORANDO CON GRANDE IMPEGNO E NON VEDO RAGIONE DI APRIRE QUESTA DISCUSSIONE ADESSO. LA VITTORIA DI SCHLEIN? LA PEGGIORE NOTIZIA PER CONTE: PESCANDO NELLO STESSO ELETTORATO, SI PESTERANNO I PIEDI PRESTO - “REPUBBLICA”: “LE TENSIONI TRA I DUE PARTNER RENZI E CALENDA SONO TENUTE SOTTO TRACCIA: IN QUESTO MOMENTO NON POSSONO PERMETTERSI LITI. DI SCIOGLIMENTO ITALIA VIVA PREFERISCE ANCORA NON PARLARE. CI SONO SOSPETTI RECIPROCI SU CHI VARCA IL GUADO PER PRIMO”

Estratto dell’articolo di Fabio Martini per “la Stampa”

[…] Matteo Renzi […]: «La vittoria di Schlein? La peggiore notizia per Conte!». La nuova leader del Pd? «Dovrà decidere se mantenersi fedele al proprio programma, e allora il Pd si spacca. O se tenere tutti insieme, e allora lei perde la sua freschezza. È il dilemma di Elly. Non la invidio».

Meloni prevede un forte antagonismo con Schlein, quasi non vedesse l'ora di confrontarsi con un Pd più aggressivo: punta a denunciarne la demagogia e mostrarsi lei più in sintonia con l'interesse nazionale?

"Una sinistra più radicale rende la Meloni più forte. È un dato di fatto. Ci sono due donne alla guida della destra e della sinistra, ma sono due leader che rischiano di estremizzare il confronto. Io penso invece che l'interesse degli italiani sia quello di pacificare, smussare, dialogare […]".

[…] In queste ore in tanti ripetono che Pd e Cinque stelle sono destinati ad avvicinarsi: non pensa che invece stia per partire una competizione sullo stesso terreno, tra chi è più "puro" e anche senza esclusione di colpi?

«[…] sarà una competizione durissima. […] La vittoria di Schlein è la peggiore notizia che Conte potesse ricevere. Saranno alleati ma oggi sono competitor. Tra di loro ci sarà una competizione cruenta, pescando nello stesso elettorato. E si pesteranno i piedi presto. […]».

[…] A quando nel 2023 la fusione con Azione? Per favorire la scissione degli elettori Pd, non pensa che sareste più attrattivi se il ruolo di leadership fosse assunto da chi non viene dal Pd? Non pensa che lei e Calenda fareste cosa giusta nel promuovere una leadership al femminile?

«Calenda ha proposto un percorso dal basso che termina in autunno. Ci sto. […] Le leadership femminili: non si promuovono da parte degli uomini. Si affermano da parte delle donne. Lo dimostrano la vicenda Meloni, la vicenda Schlein, ma anche la storia di tante nostre dirigenti nazionali e territoriali». […] «[…] Gli iscritti hanno scelto Bonaccini, le primarie no. E che alle primarie siano andati anche elettori grillini è un dato di fatto: i riformisti invece sono rimasti a casa […]».

2 - «IL PD RIFORMISTA È FINITO IN TANTI CI STANNO CERCANDO MA IL VERO SCONFITTO È M5S»

Estratto dell’articolo di Ernesto Menicucci per “il Messaggero”

[…] Quando nascerà il partito unico del Terzo polo e chi ne sarà in leader, lei o Calenda?

«Io no: mi sono ritagliato un ruolo da padre nobile. E mi ci trovo benissimo. Do una mano, aiuto, cerco di fare buona politica intesa come costruzione di strategia e valorizzazione di ideali. Se qualcuno vorrà candidarsi è giusto che si senta libero di farlo, anche se per me Calenda sta lavorando con grande impegno e non vedo ragione di aprire questa discussione adesso».

[…] Che fine faranno i Cinquestelle?

«Penso siano i veri sconfitti delle primarie. Con la Schlein ci sarà una competizione interessante. Vedremo chi prevarrà. E il primo banco di prova sarà la posizione sull'Ucraina, poi sul reddito di cittadinanza e le sue truffe, poi sul termovalorizzatore di Roma. […]». […]

3 - RENZI, ASSE CON CALENDA: DEM DI SINISTRA-SINISTRA, FACCIAMO IL PARTITO UNICO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Alberto Falci per il “Corriere della Sera”

Matteo Renzi […] dà il via libera al partito unico con Carlo Calenda aprendo la porta a tutti i liberali, i riformisti e i popolari. Per arrivare preparati alle Europee del 2024. Obiettivo: una compagine che veleggi in doppia cifra. […] Tutto questo non significa sciogliere Italia viva. Significa porre le basi per un partito unico assieme a Calenda e a chi ci vorrà stare. […] Nessuno si sbilancia su come si chiamerà il nuovo soggetto. Forse «Italia in Azione» che sarebbe un modo per non scontentare renziani e calendiani.

In serata, nel corso di un comitato politico allargato, dove Renzi è assente, Calenda illustra la road map per arrivare al partito unico entro l’autunno prossimo. Si partirà con la costituzione del manifesto politico. […] Dopodiché, la domanda delle domande è: chi sarà il leader? Calenda? O forse, come sussurra più di uno, per rispondere al Pd e al centrodestra «si deve immaginare un nome alternativo, e perché no, una donna…».

Saranno settimane di passione per chi sogna il grande centro. L’invito viene rivolto ai riformisti del Pd, preoccupati dal nuovo corso di Schlein. […] C’è feeling con +Europa. […] Si mostra scettico l’eterno Dc Clemente Mastella: «L’Ulivo era una formula per la quale c’ero io e c’era anche Bertinotti. È vero, c’è uno spazio politico. Ma bisogna giocare senza improvvisazione». Mentre un altro democristiano, come Gianfranco Rotondi, sbuffa: «I cattolici hanno un solo campo di impegno, piaccia o no Giorgia (e piace)».

4 - ITALIA VIVA E AZIONE AI TITOLI DI CODA IL PARTITO UNICO NASCERÀ IN AUTUNNO

Estratto dell’articolo di Giovanna Casadio per “la Repubblica”

Il partito unico dei riformisti si farà: Italia Viva e Azione si scioglieranno. Entro marzo ci sarà il manifesto dei valori e sarà deciso il nome. Ad aprile presentazione al pubblico del manifesto e avvio della campagna di adesioni. Quindi la costituente così da iscrivere a settembre/ ottobre […] Carlo Calenda […] Dice: «Lo scioglimento di Italia Viva e di Azione ci sarà per forza» […] I renziani, e la stessa Azione, avranno una settimana di tempo per valutare il documento che ieri sera Calenda consegna al comitato politico del Terzo Polo.

[…] Nella riunione serale ieri spicca l’assenza di Renzi. Formalmente non fa parte del comitato, però è un appuntamento politico cruciale questa volta. Renzi comunque ha annunciato di essere d’accordo con Calenda […] Il comitato politico del Terzo Polo è un organismo ristretto, presieduto da Calenda e dalla vice Elena Bonetti, renziana. Ci sono poi i nomi di peso, cinque per Italia Viva (Teresa Bellanova, Ettore Rosato, Maria Elena Boschi, Davide Faraone e Luigi Marattin) e cinque per Azione (Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Mario Raffaelli, Enrico Costa, Andrea Mazziotti,), oltre ai capigruppo Raffaella Paita e Matteo Richetti.

[…] Le tensioni tra i due partner Renzi e Calenda sono tenute sotto traccia: entrambi sanno bene che in questo momento non possono permettersi liti. […] Però di scioglimento Iv preferisce ancora non parlare. Ci sono sospetti reciproci su chi varca il guado per primo tra i due partiti. […]

