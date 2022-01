DUE PESI, DUE IPOCRISIE - COME MAI NESSUNO DEL MOVIMENTO #METOO, CHE HA DENUNCIATO LE MOLESTIE IN TUTTO IL MONDO, SI FILA TARA READE, L'EX ASSISTENTE DI "SLEEPY" JOE BIDEN CHE ACCUSA IL PRESIDENTE DI AVERLA TOCCATA, BACIATA E INFINE "PENETRATA CON LE DITA" NEL 1993? - "NON SOLO HANNO IGNORATO LA MIA STORIA, MA MI HANNO SCREDITATA COME PERSONA IN TUTTI I MODI. SONO COME L'ÉLITE DEM…"