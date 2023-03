“SIAMO ESTERREFATTI DALLE CONTINUE APPARIZIONI IN TV DI CRISANTI” – I LEGALI DEL GOVERNATORE DELLA LOMBARDIA, ATTILIO FONTANA, ATTACCANO IL SENATORE DEL PD, CHE È ANCHE IL CONSULENTE NELL’INCHIESTA SULLA MANCATA ZONA ROSSA IN VAL SERIANA: “LA PROCURA DI BERGAMO HA IL DOVERE DI DIFFIDARE IL PROPRIO CONSULENTE DA TALI INSISTENTI APPARIZIONI" – LE DICHIARAZIONI DELLO “ZANZAROLOGO” DALLA ANNUNZIATA: “TROPPI ERRORI, È DOVEROSO INDAGARE”

Andrea Cuomo per www.ilgiornale.it

Se la gioca da eroe Andrea Crisanti, microbiologo, senatore del Pd e soprattutto autore della perizia tecnica che costituisce l'architrave dell'inchiesta della procura di Bergamo su quello che accadde (o non accadde) nei primi drammatici giorni della diffusione del Covid nella provincia di Bergamo, in particolare per quello che riguarda la mancata istituzione della zona rossa nei comuni di Alzano e Nembro, in quel momento i più colpiti.

[…] Ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più il virologo non ha dubbi:«Il 26 febbraio ho fatto un'intervista al Giornale dicendo che bisogna chiudere tutta la Lombardia, ma questo non ha nulla a che vedere con la perizia».

Crisanti sostiene di non aver fatto «nessun atto di accusa nella perizia», però non ci va certo leggero: «È incontrovertibile che Paesi come la Corea del Sud, il Giappone, l'Australia, la Nuova Zelanda e il Vietnam hanno fatto benissimo. Allora c'è da chiedersi, perché questi hanno fatto così bene e noi così male? La ragione fondamentalmente è perché questi Paesi avevano le conoscenze tecnico scientifiche perché ogni anno devono affrontare malattie epidemiche gravi».

[…] E il clima indulgente che si respira non gli piace: «Dire siamo tutti assolti, va tutto bene secondo me significa aprire la strada a una situazione di impreparazione la prossima volta. Chiudere gli occhi a un disastro significa aprire la strada a un altro disastro». Del resto «l'inchiesta è stata aperta a Bergamo perché lì ci sono stati seimila morti in più e alcuni parenti delle vittime hanno ritenuti di sporgere denuncia».

E poi c'è l'angolo dell'autocompatimento: «Mai come ora mi sono reso conto che il prezzo dell'integrità è la solitudine», dice il microbiologo. Che poi ammette di non aver parlato dell'inchiesta con nessuno, nemmeno del partito per il quale è stato eletto a Palazzo Madama: «Dal Pd non mi hanno detto niente, finora. Non ho parlato neanche con Speranza. Ma non penso sia opportuno, perché c'è in campo un'inchiesta». […]

2. INCHIESTA COVID, FONTANA CONTRO CRISANTI:'SEMPRE IN TV, LA PROCURA LO DIFFIDI'

Estratto da www.ansa.it

"Le difese sono esterrefatte constatando che Crisanti consulente del pm, che si auto definisce perito, compaia quotidianamente in tv ribadendo le sue teorie accusatorie e sostenendo la doverosità dell'iniziativa giudiziaria": lo sottolinea Jacopo Pensa che assieme a Federico Papa difende il presidente della Lombardia Attilio Fontana. "L'apparente contraddittorio con il professor Bassetti era asimmetrico perchè quest'ultimo in collegamento esterno, ciò conferisce significato meno 'pesante' alla persona", precisa.

"La procura di Bergamo - conclude - ha il dovere di diffidare il proprio consulente da tali insistenti apparizioni". […]

