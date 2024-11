18 nov 2024 17:44

“SIAMO PARTITI CHE ALLE URNE CI ANDAVA IL 90%. DOVE ANDREMO A FINIRE?” – ROMANO PRODI SCONSOLATO DAVANTI AL CROLLO DELL’AFFLUENZA IN EMILIA-ROMAGNA E IN UMBRIA - NELLA REGIONE GOVERNATA FINO A POCHI MESI FA DA STEFANO BONACCINI NON SI ARRIVA NEMMENO ALLA METÀ DEGLI AVENTI DIRITTO. MENTRE IN UMBRIA IL 50% È STATO SUPERATO, SEPPUR DI POCO – VERDELLI: “LA METÀ D’ITALIA CHE NON VOTA IN REALTÀ VOTA LO STESSO: PER CHI GIÀ COMANDA”