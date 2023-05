“SIAMO PIENAMENTE AL VOSTRO FIANCO” – SERGIO MATTARELLA ACCOGLIE ZELENSKY AL QUIRINALE: “È UN ONORE AVERLA QUI A ROMA. BENVENUTO” – LA BANDIERA UCRAINA È STATA ISSATA SUL PALAZZO: ALL’ARRIVO STRETTA DI MANO, PICCHETTO D’ONORE E I DUE INNI NAZIONALI – SALVINI: “LO AVREI INCONTRATO, MA NON ERA PREVISTO. OLTRE AL DOVEROSO SOSTEGNO ALL'UCRAINA SPERO SI TROVI IL TEMPO DI PENSARE AL DOPO" - VIDEO

volodymyr zelensky sergio mattarella 2.

MATTARELLA ACCOGLIE ZELENSKY AL QUIRINALE, STRETTA DI MANO

(ANSA) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel cortile del Quirinale. I due si sono salutati con una stretta di mano e poi hanno assistito agli onori dei reparti e ai rispettivi inni nazionali. Sul torrino del Quirinale è stata issata la bandiera ucraina.

ZELENSKY A COLLOQUIO CON MATTARELLA AL QUIRINALE

(ANSA) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Quirinale ha salutato con strette di mano la delegazione italiana che lo ha accolto, tra cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Al momento è in corso il colloquio con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

volodymyr zelensky sergio mattarella 6

MATTARELLA A ZELENSKY, 'SIAMO PIENAMENTE AL VOSTRO FIANCO'

(ANSA) - "E' un onore averla qui a Roma. Ho chiesto di incontrarla nuovamente dopo il nostro colloquio di anni addietro anche se in questa condizione diversa, noi siamo pienamente al vostro fianco. Benvenuto presidente". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella al presidente ucraino Volodymyr Zelensky al tavolo del Quirinale dove si tiene il colloquio tra le due delegazioni, italiana e ucraina.

la bandiera ucraina al quirinale

All'incontro al Quirinale con la delegazione ucraina guidata dal presidente Volodymyr Zelensky prendono parte il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il segretario generale della presidenza Ugo Zampetti, il consigliere per gli affari diplomatici Fabio Cassese, il consigliere Francesco Saverio Garofani, il consigliere per la stampa e la comunicazione Giovanni Grasso, il consigliere per gli affari militari Giovanni Candotti, l'ambasciatore d'Italia a Kiev Francesco Zazo e il consigliere dell'ufficio affari diplomatici Alberto Comito.

MATTEO SALVINI E PUTIN

SALVINI, MAI STATO PREVISTO INCONTRO FRA E ME ZELENSKY

(ANSA) - Sulla presenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi a Roma "leggo ricostruzioni surreali in base alle quali io non sarei andato, ma non è mai stato previsto. Il presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante un punto stampa a Milano. Ai cronisti che gli chiedevano se avrebbe incontrato Zelensky, Salvini ha replicato: "Ci mancherebbe altro, sono stato alla conferenza stampa di ricostruzione dell'Ucraina dieci giorni fa".

SALVINI, SPERO CHE A ROMA CON ZELENSKY SI PARLI ANCHE DEL DOPO

antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di roma ciampino

(ANSA) - Quello di oggi "spero che sia un incontro importante, sono ai massimi livelli: Santo Padre, presidente del Consiglio e presidente della Repubblica". Così il leader della Lega Matteo Salvini sulla visita di Volodymyr Zelensky oggi a Roma. L'auspicio è che "oltre al doveroso sostegno all'Ucraina - ha spiegato - si trovi il tempo di pensare al dopo, al giorno del cessate il fuoco e al giorno della pace e della fine della guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo". Salvini ha poi replicato al leader di Azione Carlo Calenda, secondo il quale è Zelensky a non avere il piacere di incontrarlo: "Si sono sentiti al telefono? - ha replicato il ministro - Penso che Zelensky abbia cose più importanti da fare che sentire Calenda". E comunque "Calenda poveretto è stato tradito da Renzi e soffre - ha concluso ironico Salvini - come tutti gli amori che finiscono male c'è qualcuno che soffre: gli sono vicino umanamente".

la macchina di zelensky per le strade di roma 3 volodymyr zelensky sergio mattarella 5 antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di ciampino 6 antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di ciampino 7 antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di roma ciampino antonio tajani accoglie volodymyr zelensky all aeroporto di roma ciampino. volodymyr zelensky all hotel parco dei principi di roma volodymyr zelensky sergio mattarella 2 volodymyr zelensky sergio mattarella volodymyr zelensky sergio mattarella 1 volodymyr zelensky sergio mattarella 3 volodymyr zelensky sergio mattarella 4