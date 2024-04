“SIAMO SICURI CHE VANNACCI PORTI PIÙ VOTI DI QUANTI NE PUÒ FAR PERDERE?” – MARCELLO SORGI RISPONDE AL VICESEGRETARIO DELLA LEGA, ANDRA CRIPPA, SECONDO CUI IL GENERALE “FARÀ GUADAGNARE UN SEGGIO IN PIÙ” AL CARROCCIO: “AMMESSO CHE SIA COSÌ IL SEGGIO IN PIÙ SAREBBE QUELLO DI VANNACCI, SENZA ALCUN VANTAGGIO PER GLI ALTRI LEGHISTI” – “LA CAMPAGNA ELETTORALE DEL CENTRODESTRA SARÀ INTERNA. E SARÀ SALVINI IL BERSAGLIO DELLA PREMIER E DI TAJANI, CHE SANNO QUANTI ELETTORI POSSANO ESSERE SCONCERTATI PER LE DICHIARAZIONI DI VANNACCI…”

Estratto dell'articolo di Marcello Sorgi per “La Stampa”

ROBERTO VANNACCI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI - MEME BY EDOARDO BARALDI

[…] ma siamo sicuri che Vannacci, appunto, porti più voti di quanti ne può far perdere? È una domanda che […] ieri devono essersi fatti i numerosi esponenti di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, che hanno "beccato" il generale sulle sue singolari proposte per i disabili […].

Vannacci era stato oggetto di una levata di scudi di parlamentari e dirigenti leghisti, soprattutto del Nord, venerdì all'oggetto della comunicazione della sua candidatura. Né vale il concetto usato in sua difesa dal vicesegretario del Carroccio Crippa: «Ci farà guadagnare un seggio in più». Perché ammesso che sia così […] il seggio in più sarebbe quello di Vannacci, senza alcun vantaggio per gli altri […] leghisti.

ROBERTO VANNACCI - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

La rivolta interna della Lega, mai vista in un partito che scherzosamente si definisce […] "leninista", anticipava di sole ventiquattr'ore quelle del resto del centrodestra. Ma se la Lega è "leninista", Fratelli d'Italia è per definizione il partito in cui non si muove foglia che Meloni non voglia.

La serie di attacchi ad alto livello inanellati uno dopo l'altro, e accompagnati da quelli di Forza Italia, vogliono dunque dire una sola cosa: la campagna elettorale del centrodestra sarà, come è già da tempo, interna. E sarà Salvini il bersaglio della premier e di Tajani, che sanno bene quanti elettori […] della coalizione di governo […] possano essere sconcertati per le dichiarazioni di Vannacci.

Forse il Capitano leghista, preoccupato dal calo di consensi che tutte le previsioni gli assegnano, avrebbe dovuto riflettere un po' più a lungo prima di mettersi in casa un personaggio come il generale: spregiudicato, sì, e antipolitico fino al punto da far male al partito per cui è sceso in campo.

ROBERTO VANNACCI matteo salvini roberto vannacci ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI ignorare roberto vannacci meme by andrea bozzo il giornalone la stampa IL POST DI ROBERTO VANNACCI IN CUI ALLUDE AI DISABILI ROBERTO VANNACCI CONTRO LA STAMPA SU FACEBOOK ROBERTO VANNACCI - VIGNETTA BY MANNELLI IGNORALO - IL POST DEL PD SUL GENERALE VANNACCI LA CANDIDATURA DI VANNACCI - VIGNETTA BY GIANNELLI MATTEO SALVINI E ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI roberto vannacci alla casa del boia di livorno roberto vannacci