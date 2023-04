“CREDEVO CHE RENZI FACESSE UN PASSO DI LATO, DATO CHE GUADAGNA 2 MILIONI IN GIRO PER IL MONDO…” - CARLO CALENDA: “LA VERITÀ È CHE RENZI NON PUÒ FARE UN PASSO DI LATO. SI È VISTO DOPO IL REFERENDUM. È FATTO COSÌ. E’ UNO CHE SE NON STAI ATTENTO TI SI MAGNA MA ALMENO NON CI SIAMO FREGATI I ROLEX - QUALCUNO ME LO AVEVA DETTO CHE DOVEVO STARE ATTENTO. MA NON CREDO SIA STATO UN ERRORE ALLEARCI ALLE POLITICHE. ANCHE PERCHÉ IO NON ERO SICURO DI AVERE LE FIRME - I MIEI DIVORZI CON LETTA, BONINO E RENZI? PUÒ ESSERE CHE ABBIA UN CARATTERACCIO, MA MI SENTO UN TIPO RETTO…”