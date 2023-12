“SIETE UNITI DAL POTERE, MA IL POTERE PER IL POTERE NON FA UNA POLITICA” – IL DURISSIMO INTERVENTO DI ENZO AMENDOLA, DEPUTATO DEL PD, IN AULA DURANTE IL VOTO SUL MES: “UN MINISTRO DELL’ECONOMIA SBUGIARDATO DA QUEST’AULA, SBEFFEGGIATO DAL SUO LEADER E DAL SUO PARTITO, UN MINISTRO CHE FIRMA QUALCOSA CHE NON DOVEVA FIRMARE, CHE È ANDATO ALL’ECOFIN A DIRE CHE AVREMMO RATIFICATO IL MES PERCHÉ IL PARLAMENTO SI SAREBBE MOSSO E LO AVREBBE FATTO; UN MINISTRO COME QUELLO CHE ABBIAMO DINANZI A QUESTO VOTO DOVREBBE TRARRE LE CONSEGUENZE” – “LA CRISI POLITICA NON STA NEI NUMERI, MA NELLE SUE POLITICHE”

MES: AMENDOLA, LA CRISI DEL GOVERNO È CHIARA

enzo amendola alla camera durante il voto sul mes

(ANSA) - 'La crisi politica di questo governo non sta nei numeri ma nelle sue politiche. Sul patto di stabilità, il ricatto del governo sul Mes si è svelato ieri". Lo dice nell'area della camera Enzo Amendola del partito democratico durante l'esame del mes. Amendola ha svolto un intervento durissimo nei confronti del governo. "Siete uniti dal potere, ma il potere per il potere non fa una politica. Un governo che sull'Europa non fa una scelta Uniti univoca non è un governo", ha concluso. (ANSA).

MES, AMENDOLA: GIORGETTI SBUGIARDATO DA MAGGIORANZA SI DIMETTA

GIANCARLO GIORGETTI - GIORGIA MELONI

"Colleghi di Fdi vi sfido a parlare di interesse nazionale. Il ricatto di dire 'non ratificheremo il Mes perché facciamo il Patto di Stabilità' si è svelato ieri. Quando si va in un negoziato in Europa non si urla prima nelle Camere 'l'Italia tradita, svenduta, l'orgoglio italiano' e poi si vanno a firmare compromessi al ribasso rispetto alla proposta della commissione e si viene a dire che l'interesse nazionale è difeso".

L'ex ministro Enzo Amendola (Pd), ha parlato nell'aula della Camera, in dichiarazione di voto sul Mes. "Mi aspettavo una cosa semplice dalla Meloni" che aveva detto "faremo la chiusura del compromesso sul patto di stabilità e ratificheremo il Mes. Ero ingenuo. Allora vuol dire che il compromesso sul patto di stabilità non vi è piaciuto perché se oggi non si ratifica il Mes voi ci state dicendo che il patto firmato ieri non vale, è contro l'Italia", ha aggiunto Amendola che in protesta con la maggioranza si è dimesso dall'incarico di relatore dei due ddl di ratifica.

i banchi vuoti del governo durante il voto sul mes

"Questo è un passaggio delicato, perché è chiarificatore della natura di un governo. Voi siete uniti dal potere ma il potere per il potere non fa una politica. Un governo che si presenta senza politica estera in Europa non è un governo. E un governo che non ha una posizione unita sulle scelte in Europa, non è un governo che con orgoglio rivendica il suo ruolo".

"Non parlateci di 'Italia svenduta, Italia tradita, Italia in ginocchio', perché l'Italia che in Europa va a testa alta è quella che si comporta di conseguenza".

enzo amendola

"Un ministro come quello dell'Economia, sbugiardato da quest'aula, sbeffeggiato dal suo leader di partito e dal suo partito, è un ministro degli Affari economici che firma qualcosa che non doveva firmare come qualcuno ha detto, quello che all'Ecofin ha detto 'noi ratificheremo il Mes', un ministro come quello che abbiamo, dinanzi a questo voto dovrebbe trarre le conseguenze perché si può essere realisti, difensori dell'interesse nazionale ma la parola in Europa è una, non è una qui e una in Europa. Se si dice 'no' si dice 'no' qui come in Europa".

