7 apr 2024 13:30

“IL SIGNORE DIA AI DIRIGENTI LA CAPACITÀ DI FERMARSI UN PO' PER TRATTARE, PER NEGOZIARE” – PAPA FRANCESCO TORNA A CHIEDERE LA TREGUA PER L’UCRAINA MA ANCHE PER LA PALESTINA: “LO SPIRITO DEL SIGNORE RISORTO ILLUMINI E SOSTENGA QUANTI LAVORANO PER DIMINUIRE LA TENSIONE E FAVORIRE GESTI CHE RENDANO POSSIBILI I NEGOZIATI” - E' STATO BERGOGLIO CON L'INVITO ALL'UCRAINA AD ALZARE BANDIERA BIANCA A FAR CAPIRE ALL'OCCIDENTE CHE KIEV E' VICINA A CAPITOLARE...