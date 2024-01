“IL SILENZIO DI GIORGIA MELONI SU ACCA LARENTIA È IMBARAZZANTE” – ELLY SCHLEIN TUONA CONTRO LA DUCETTA ALLA CAMERA, MENTRE ILLUSTRA UN’INTERROGAZIONE A PIANTEDOSI. LA RISPOSTA DEL MINISTRO DELL’INTERNO: “CONTESTATA APOLOGIA DI FASCISMO PER 5 ESPONENTI DI CASAPOUND. LO SCIOGLIMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI FASCISTE? I GOVERNI DEL PD NON HANNO MAI ADOTTATO INIZIATIVE IN TAL SENSO…” - VIDEO

MATTEO PIANTEDOSI A BRUXELLES

PIANTEDOSI, TRADITO IL RICORDO DI ACCA LARENTIA

(ANSA) - "Lo spirito della commemorazione di tragedie così gravi come quella di Acca Larenzia, che ha causato il vile assassinio di giovani vite e che rimane tuttora senza giustizia, è tradito dalla riproposizione di gesti e simboli che rappresentano un'epoca condannata dalla storia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera.

PIANTEDOSI,CONTESTATA APOLOGIA FASCISMO A 5 DI CASA POUND

(ANSA) - "La questura ha trasmesso alla competente autorità giudiziaria una prima informativa di reato, contestando il delitto di apologia del fascismo a carico di cinque esponenti di CasaPound, individuati tra i partecipanti, cui seguiranno ulteriori comunicazioni all'esito del riconoscimento e identificazione degli ulteriori convenuti alla manifestazione.". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera.

elly schlein alla camera

"Nel corso della mia audizione di ieri nella Commissione Segre, in Senato - ha ricordato Piantedosi - ho registrato, e la sottolineo, una trasversale distanza di tutte le forze politiche da quei comportamenti che le immagini dei media hanno divulgato.

Le Forze di polizia - ha aggiunto - hanno adottato lo stesso modulo operativo seguito nelle analoghe manifestazioni effettuate negli anni scorsi, frutto di esperienze professionali e di competenze tecniche consolidate, che non mutano di fronte a qualsivoglia manifestazione, pur di diverso estremismo ideologico.

GIORGIA MELONI E IL CASO ACCA LARENTIA - VIGNETTA DI ELLEKAPPA

Penso, ad esempio, alle recenti iniziative anti-israeliane svolte a seguito della crisi in Medio Oriente". "Vorrei evidenziare - ha proseguito il ministro - che la commemorazione di Acca Larentia, cui quest'anno hanno aderito circa 1.000 persone, nel passato, con le stesse modalità, ha registrato numeri ben maggiori di presenze, con un picco di 3.000 nel 2018. La questura di Roma, cui va il mio plauso, ha assicurato lo svolgimento della manifestazione senza che si verificassero incidenti, privilegiando le attività di osservazione, più proficue per l'acquisizione di elementi utili da sottoporre all'Autorità giudiziaria ai fini dell'accertamento dell'eventuale commissione di reati".

SALUTI ROMANI ACCA LARENTIA - VIGNETTA BY MAKKOX

PIANTEDOSI A PD,VOSTRI GOVERNI MAI SCIOLTO GRUPPI DESTRA

(ANSA) - "Quanto alle ulteriori iniziative da porre in essere per lo scioglimento di organizzazioni di carattere eversivo, ricordo che la particolare complessità dei presupposti previsti dalla normativa vigente è confermata dalla limitata casistica applicativa sinora registrata e dalla circostanza che Governi, anche sostenuti dalla parte politica degli onorevoli interroganti, non hanno mai adottato iniziative in tal senso". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo al question time alla Camera ad un'interrogazione della segretaria del Pd, Elly Schlein.

ACCA LARENTIA: SCHLEIN, IMBARAZZANTE IL SILENZIO DI MELONI

(ANSA) - "E' imbarazzante il silenzio della presidente del Consiglio" sui fatti di via Acca Larenzia. Lo ha detto in Aula alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein intervenend dopo che il ministro Piantedosi aveva risposto alla sua interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma. "La presidente Meloni ha parlato 3 ore - ha proseguito Schlei riferendosi alla conferenza di fine anno -, le bastavano 30 secondi per dichiarasi anti fascista". Per quanto poi riguarda i "ricatti" a cui Meloni ha detto di non volersi piegari Schlein ha concluso: "Si sta ricattando da sola perché non prende le distanze dal proprio passato".

elly schlein alla camera 3

ACCA LARENTIA: SCHLEIN, INACCETTABILI LE PAROLE DI LA RUSSA

(ANSA) - "Le parole del presidente del Senato che tenta di legalizzare il saluto romano sono inaccettabili". Lo ha detto in AUla alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein intervenendo dopo la risposta del Ministro Piantedosi alla sua interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma.

ACCA LARENTIA:SCHLEIN,SCIOGLIERE ORGANIZZAZIONI NEOFASCISTE

matteo piantedosi foto di bacco (1)

(ANSA) - "Le organizzazioni neofasciste vanno sciolte".Lo ha detto in AUla alla Camera la segretaria del Pd Elly Schlein illustrando l'interrogazione sui fatti di via Acca Larentia a Roma, chiedendo al governo di agire in tal senso.

Le immagini del raduno in Acca Larentia, ha detto Schlein illustrando l'interrogazione, "sono impressionanti e inaccettabili, una vera e propria adunata fascista". Immagini "che sembrano uscire non dal 2024 ma dal 1924".

"Chi grida "via l'Italia antifascista, viene identificato; chi compie apologia del fascismo rimane indisturbato". "Commemorare la morte tragica dei tre giovani - ha quindi aggiunto - morti in via Acca Larentia - non può giustificare l'apologia di una dittatura". La segretaria Dem ha ricordato che la legge Scelba "punisce l'apologia del fascismo" e prevede lo scioglimento di organizzazioni che fanno riferimento al fascismo. Di qui la richiesta al governo di procedere in tal senso.

elly schlein alla camera 2

Dopo la risposta di Piantedosi Schlein si è dichiarata "profondamente insoddisfatta". "Non si può parlare di casistica limitata, e continueremo a chiedere la scioglimento di organizzazioni che costituiscono un pericolo". Infine Schelin ha ricordato che il Pd ha presentato una proposta di legge per "rendere più rigida la disciplina" della legge Scelba.

IL FINTO TWEET DI GIORGIA MELONI SU ACCA LARENTIA