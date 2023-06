“LA SINISTRA NON SI È ACCORTA CHE A PALAZZO CHIGI SIEDE, CONSIGLIERE ASSAI ASCOLTATO DA GIORGIA, QUELL'ALFREDO MANTOVANO TEORICO DEL PENSIERO TRADIZIONALISTA E REAZIONARIO” - ANTONIO PADELLARO: “BASTA LEGGERE LA FRASE CHE SABATO DAGOSPIA HA RACCOLTO ALLA FESTA DI TEMPI DI CAORLE, UN VERO SCOOP VISTO CHE DEL POTENTE E RISERVATISSIMO SOTTOSEGRETARIO QUASI NON SI CONOSCEVA LA VOCE. PER LA PREMIER LA CANCELLAZIONE DELLA FIAMMA TRICOLORE NEL SIMBOLO RAPPRESENTA UN PROBLEMA MINORE…” - ECCO COSA HA DETTO MANTOVANO: L'ARTICOLO

Estratto dell’articolo di Antonio Padellaro per il “Fatto quotidiano”

antonio padellaro maratona mentana

Troppo assortita nella quotidiana analisi per scoprire tracce di fascismo nel sangue del governo Meloni, la sinistra dattilografa non si è accorta che a Palazzo Chigi siede, consigliere assai ascoltato da Giorgia, quell'Alfredo Mantovano teorico del pensiero tradizionalista e reazionario. […] Basta leggere questa frase che sabato Dagospia ha raccolto alla festa di Tempi di Caorle, un vero scoop visto che del potente e riservatissimo sottosegretario quasi non si conosceva la voce.

Alfredo Mantovano

“C'è un 'partito' anti-italiano, che non si presenta alle elezioni, un raggruppamento trasversale con una precisa visione della storia, che pensa che l'Italia sia un Paese sbagliato, un 'partito' che si riconosce nel 'Manifesto di Ventotene', un documento troppo citato e troppo poco letto, in cui gli autori, Spinelli e Rossi, dicono chiaramente che il popolo non sa con precisione cosa volere e cosa fare: il popolo non è in grado di operare le sue scelte, se lo fa è pericoloso e va riorientato”. E ancora: “Persino il colore dei fiori da piantare nel giardino qui fuori deve essere deciso a Bruxelles – è questa la logica del Pnrr: se non fai come dico io ti tolgo i fondi”.

ALFREDO MANTOVANO AL CONVEGNO DI TEMPI

Un testo di esemplare chiarezza che contrappone il patriottismo dei Fratelli d'Italia alla fronda trasversale antiitaliana, un mondo di sopra elitario che professa scarsa fiducia nel suffragio universale, considera la plebe inadatta a decidere sottomessa com'è alle logge finanziarie e alla ferrigna burocrazia europea. Per questo “il governo Meloni è pericoloso, perché rompe questa logica. Il paradosso è che siamo accusati di deriva autoritaria quando governiamo in forza dei voti”.

ALFREDO MANTOVANO AL TELEFONO

Risulta evidente che se la premier intende procedere nella difficile marcia per entrare nel gruppo conservatore europeo la cancellazione della fiamma tricolore nel simbolo rappresenta un problema minore. Infatti, nel nucleo fondativo di FdI continua a esistere ea operare un blocco che si rifà al pensiero di Joseph Marie de Maistre (e perfino alla Falange di José Primo de Rivera) nella convinzione che l'autorità, come la libertà, hanno origini spirituali. Dice Mantovano che il successo di un popolo ci sarà quando la curva demografica riprenderà a crescere. “Perché succeda dobbiamo tornare al ratzingeriano 'vivere come se Dio esistesse', guardare alla tradizione e trarne spunto”. Amen.

alfredo mantovano giorgia meloni lorenzo guerini audizione al copasir alfredo mantovano giorgia meloni