"ORA E SEMPRE RESISTENZA" – SERGIO MATTARELLA SPEGNE OGNI POSSIBILE POLEMICA SUL 25 APRILE ANDANDO IN VISITA A CUNEO, IN VARIE LOCALITÀ SIMBOLO DELLA RESISTENZA: “È QUI CHE LA REPUBBLICA CELEBRA OGGI LE SUE RADICI . FU UNA RIVOLTA MORALE DI PATRIOTI CONTRO IL FASCISMO, PER IL RISCATTO NAZIONALE” – “SI TRATTAVA DI TRASFONDERE NELLO STATO L'ANIMA AUTENTICA DELLA NAZIONE. DI DARE VITA A UNA NUOVA ITALIA. IMPEGNO E PROMESSA REALIZZATE IN QUESTI 75 ANNI DI COSTITUZIONE REPUBBLICANA. UNA REPUBBLICA FONDATA SULLA COSTITUZIONE, FIGLIA DELLA LOTTA ANTIFASCISTA"