“SLEEPY JOE” STAVA DORMENDO – BIDEN DICE DI “NON SAPERE COSA CONTENGANO” I DOCUMENTI TOP SECRET, RISALENTI AL PERIODO IN CUI ERA VICEPRESIDENTE, TROVATI NEL SUO UFFICIO – “SONO RIMASTO SORPRESO DI APPRENDERE CHE QUELLE SCATOLE SIANO STATI TROVATI DOCUMENTI GOVERNATIVI. STO COOPERANDO CON LE INDAGINI” – ORA L'FBI LO TRATTERA’ COME HA TRATTATO TRUMP E PERQUISIRA’ LA CASA BIANCA?

joe biden

(ANSA) - "Non so cosa contengano quei documenti, le scatole sono state consegnate agli Archivi e stiamo cooperando completamente con le indagini". Lo ha detto Joe Biden rispondendo ad una domanda sulle carte segrete trovate in un suo ufficio all'epoca in cui era vice presidente alla conferenza stampa in Messico dopo il vertice dei leader nordamericani. "Quando i miei avvocati li hanno trovati hanno subito chiamato gli Archivi. Prendo i documenti classificati molto seriamente, lo sanno tutti", ha sottolineato.

"Sono stato informato della scoperta" dei miei avvocati e "sono rimasto sorpreso di apprendere che in quell'ufficio siano stati trovati documenti governativi", ha detto Biden a proposito delle carte nel suo ufficio privato presso un think tank di Washington che ha usato come visiting professor della University of Pennsylvania dal 2017 alla sua elezione a presidente nel 2020.

joe biden g20 joe biden JOE BIDEN SORRIDENTE AL G20 DI BALI JOE BIDEN