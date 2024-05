“SO CHE SIETE DEI BULLDOZER, FAMMI DARE UN PO’ DI VOTI ALLA ILARIA CAVO” – LE PAROLE DI GIOVANNI TOTI AI FRATELLI TESTA (INDAGATI PER MAFIA), DURANTE UNA CENA ELETTORALE, PER CONVOGLIARE CONSENSI SULL’EX VOLTO MEDIASET, "PUPILLA" DEL GOVERNATORE E CANDIDATA NELLA SUA LISTA – ILARIA CAVO (CHE NON RISULTA INDAGATA) NON VUOLE FARSI VEDERE CON I DUE ESPONENTI DI FORZA ITALIA, HA PAURA DI INNUMEREVOLI RICHIESTE DI FAVORI. E IL CAPO DI GABINETTO DI TOTI, COZZANI, PER CONVINCERLA LE SPIEGA CHE…

Estratti da open.online

ilaria cavo

(...) «È come la mortadella: poca spesa tanta resa. Dieci giorni dopo ci sono le elezioni, te una volta che hai fatto quello blocchi il numero, grazie e arrivederci», consiglia Cozzani in un’intercettazione a Ilaria Cavo, ex volto Mediaset e candidata che non vuole farsi vedere a una cena elettorale con i riesini (i fratelli Testa, ndr). Anche se ci saranno 300 persone.

Lei, non indagata, ha paura che la presentazione si risolva in innumerevoli richieste di favori. E Cozzani per convincerla le spiega il meccanismo. I due fratelli gestiscono l’associazione Riesini nel mondo e attraverso quella convogliano i voti nei territori. Poi attraverso Cozzani ottengono assunzioni presso Cospe, l’azienda che lavora per Iren. E in una successiva riunione in cui si parla della campagna elettorale di Bucci, sindaco di Genova, Cozzani dice che «Mi squartano», facendo riferimento al risentimento per le promesse mancate sui posti di lavoro.

GIOVANNI TOTI

A quel punto Toti risponde: «Ma perché non gli abbiamo dato dei soldi?». Al governatore non è contestata l’aggravante mafiosa. Anche se proprio lui, rivolgendosi ai Testa, durante una cena elettorale dice: «So che siete dei bulldozer, fammi dare un po’ di voti alla Ilaria Cavo». Alla fine il voto per la regione sarà un trionfo: Toti prende il 56% delle preferenze, supera il candidato unitario di Pd e M5s Ferruccio Sansa e consolida la sua supremazia sulla Liguria.

arturo e maurizio testa

La spiaggia di Punta dell’Olmo è un problema ancora più difficile da risolve. Stavolta la famiglia Spinelli ha acquistato un’ex colonia sul promontorio tra Celle Ligure e Varazze. Vuole farci 48 appartamenti di lusso investendo 100 milioni. Ma la spiaggia davanti è libera. E allora bisogna privatizzarla. «Sto pranzando con l’intera famiglia di Spinelli. bisogna trovare una soluzione per la spiaggia. Razionalizziamo le libere che ci sono, accorpiamo spostiamo».

toti arturo e maurizio testa 3

(...)

ilaria cavo

ilaria cavo

ILARIA CAVO toti arturo e maurizio testa 23 ILARIA CAVO