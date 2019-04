GRETINI FATTI A MAGLIE - CARO DAGO, GRETA L'ADORO, NON INTENDO INVESTIRE NESSUNO. CHE BELLA E SOBRIA LA FRASE CHE A GRETA IN UDIENZA, CON UN GIOVANOTTO CHE LE REGGEVA IL PARASOLE, HA DEDICATO PAPA FRANCESCO: “VAI AVANTI”. SE NON AVESSI AVVIATO IL MIO PERCORSO DI REDENZIONE, MI SAREBBE VENUTO IN MENTE DI AGGIUNGERE “CHE A ME ME VIE’ DA RIDE'”, COME SI USA IN MANIERA IRRIVERENTE A ROMA. NUNCA MAS!