“SOLO IN ITALIA C’È UN COGNATO CHE FA IL MINISTRO” – MATTEO RENZI INFIERISCE SU FRANCESCO LOLLOBRIGIDA: “MELONI DICE CHE HA ABBASSATO LE TASSE MA SUO COGNATO LE HA ALZATE, CON 248 MILIONI DI IRPEF AGRICOLA” – “DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO? BENISSIMO, MA BISOGNEREBBE CAMBIARE ANCHE I VERTICI DELLA COMMISSIONE. LA VON DER LEYEN NON VA BENE…” (ALTRO SILURO DI MATTEONZO, SICARIO PER CONTO DI MACRON, CONTRO URSULA)

RENZI, 'SOLO IN ITALIA C'È UN COGNATO CHE FA IL MINISTRO...'

MATTEO RENZI AL SENATO

(ANSA) - "Meloni dice ha abbassato le tasse ma suo cognato le ha alzate con 248 milioni di Irpef agricola e comunque solo in Italia c'è un cognato che fa il ministro. Le tasse sono uno strumento che serve allo Stato, la divisione non è se sono belle o brutte, la divisione è tra chi le ha abbassate e chi no, il mio governo le ha abbassate, quando Conte è andato al governo con l'esecutivo gialloverde le ha aumentate.

A Meloni io dico 'abbassa le tasse al ceto medio, in questa fase della storia ci sono delle famiglie che non ce fa la fanno". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi a radio inBlu2000. Parlando della riforma fiscale, Renzi aggiunge: "Sulle semplificazioni alcune cose Leo le sta facendo, ci convincono, ma al momento non vediamo segnali per il ceto medio".

RENZI, BENISSIMO DRAGHI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO EUROPEO

FRANCESCO LOLLOBRIGIDA

(ANSA) - "Draghi andrebbe benissimo per la presidenza del Consiglio europeo, ma io dico che bisognerebbe cambiare anche i vertici della Commissione. La Von der Leyen non va bene per la sua timidezza istituzionale e per aver strizzato l'occhio ad Orban.

Von der Leyen non va bene, lei ha contribuito a distruggere la manifattura del Nord Est e più in generale quella europea. Draghi quindi va benissimo, lui non ha una famiglia europea alle spalle ma se Renew farà un buon risultato proverò a fare questa battaglia.

Draghi ha una capacità di relazione con tanti, ma la discussione no si imposta solo sul nome". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi, parlando a radio Inblu2000 parlando dell'ipotesi di Draghi alla presidenza del Consiglio Ue.

ARTICOLO DI POLITICO SU DRAGHI AL CONSIGLIO EUROPEO

RENZI, UNA LISTA STATI UNITI D'EUROPA? IPOTESI CHE SOSTENIAMO

(ANSA) - "Gli Stati Uniti d'Europa è un'ipotesi che sosteniamo. Non so quali saranno le liste in campo, ma se c'è questa ipotesi noi siamo entusiasti. Fino a quando non ci sono conferme noi lavoriamo sui contenuti". Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi, a radio InBlu2000, parlando dell'ipotesi lanciata da Emma Bonino di un 'cartello' elettorale in vista delle elezioni europee.

RENZI, 'SU UCRAINA COMMISSIONE NON GIOCA PARTITA CREDIBILE'

MATTEO RENZI

(ANSA) - Sull'invio di truppe in Ucraina "non mi ha convinto Macron, e Tajani fa bene a essere prudente su queste dichiarazioni. Però la Commissione Europea non sta giocando una partita credibile". Lo ha affermato Matteo Renzi, intervenendo alla fiera LetExpo di Verona. "Io - ha proseguito Renzi - sono per l'invio di armi, per le sanzioni alla Russia, per difendere la dignità e la libertà, sennò l'Ucraina smette di esistere, e la pace non può essere la fine di Kiev.

Ma devi avere una politica estera europea. Dal 24 febbraio del 2022 chiedo che ci sia un inviato speciale dell'Ue a gestire la crisi, al tempo feci i nomi di Blair e Merkel, due che si sono fatti sentire da Putin. Tu devi tenere in campo una strategia militare ma anche tenere una strategia diplomatica. Con i buoni si va a cena, ma si deve parlare coi cattivi, altrimenti - ha concluso - i diplomatici sono buoni solo per i Ferrero Rocher".

