UN “SOLONE” AL SALONE - PIETRANGELO BUTTAFUOCO STA PREMENDO SUL MINISTRO SANGIULIANO PER FARSI INSERIRE DA ANNALENA BENINI NEL COMITATO EDITORIALE DEL SALONE DEL LIBRO DI TORINO – FRANCESCO PICCOLO, GUIA SONCINI, ALESSANDRO PIPERNO, PIGI BATTISTA: TUTTI I NOMI IN LIZZA…

Tra i nomi dei possibili nuovi innesti nel comitato editoriale del Salone del libro di Torino c’è anche quello di Pietrangelo Buttafuoco, che già faceva parte del “trio” di consulenti (insieme a Giordano Bruno Guerri e Alessandro Campi) proposto dal ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, a inizio anno, quando lo scrittore Paolo Giordano si era tirato indietro dalla direzione per “pressioni politiche”. Come scrive Paolo Morelli sul “Corriere della Sera”, “la bagarre si era risolta annullando tutto, per poi chiamare Annalena Benini”.

La giornalista del “Foglio” domani presenterà il suo triennio, e dovrà sciogliere il nodo dei consulenti, dopo aver congedato gli attuali, nominati dal suo predecessore, Nicola Lagioia, con una mail.

La notizia di oggi è che Buttafuoco, già candidato alla presidenza della Biennale di Venezia e direttore della Civiltà delle Macchine, la rivista online dell’omonima fondazione di Leonardo, sta premendo, e non poco, sul ministro Sangiuliano per farsi inserire nel listone che sta preparando.

Estratto dell’articolo di Paolo Morelli per il “Corriere della Sera”

«Il Salone che verrà». Si intitola così l’evento in programma domani mattina alle 11 presso il Teatro Gobetti di Torino, nel quale Annalena Benini presenterà il triennio 2024-2026 del «suo» Salone Internazionale del Libro. Un appuntamento atteso, ma per certi aspetti delicato, perché fra gli argomenti dei quali la direttrice probabilmente parlerà c’è la squadra dei consulenti editoriali.

Nei giorni scorsi, Benini ha inviato un’email agli attuali consulenti — un gruppo di diciassette professionisti del mondo editoriale — per ribadire di avere «la possibilità, il desiderio e anche il dovere di tentare di fare una cosa nuova, e di assumermene la responsabilità». Un’email di congedo, non si sa se inviata a tutti gli interessati, che si chiude con la «garanzia» che ciascuno di loro avrà spazio, con i propri libri, nelle prossime edizioni. Ma che esprime anche la volontà di parlare con tutti.

[…] È logico che […] Benini abbia la facoltà di scegliere la propria squadra, ma è anche vero che proprio su questa partita si è giocata la travagliata nomina del successore di Nicola Lagioia. A inizio anno, infatti, lo scrittore Paolo Giordano, gradito soprattutto alla parte privata, si era tirato indietro a causa delle pressioni politiche. Poco dopo il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, aveva ammesso in televisione la propria richiesta di esprimere tre consulenti nel comitato editoriale: Giordano Bruno Guerri, Pietrangelo Buttafuoco e Alessandro Campi.

[…] La bagarre per la nomina si era risolta annullando tutto per poi chiamare Annalena Benini (che non aveva partecipato alla manifestazione d’interesse per dirigere il Salone). Tuttavia, in quella fattispecie, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, avevano preferito non affrontare il nodo dei consulenti.

Adesso l’email della direttrice ha risvegliato la discussione […]. Mentre è molto probabile l’uscita dalla squadra della scrittrice Loredana Lipperini, dovrebbe essere confermata Ilide Carmignani, traduttrice, fra gli altri, di Roberto Bolaño e Luis Sepúlveda. Non vi è traccia, almeno fra i nomi che circolano nell’ambiente, dei tre indicati dal ministro Sangiuliano, sebbene si faccia strada, ma con poche conferme, il nome di Francesco Borgonovo. […]

Fra i nomi che si ripetono con una certa insistenza c’è invece quello di Francesco Piccolo. Lo scrittore e sceneggiatore è considerato un ingresso molto probabile nella squadra dei consulenti.

[…] È tutto nelle facoltà della nuova direttrice, con la consapevolezza che il Salone — come ripetono molte persone negli ambienti intorno alla manifestazione — non è di una persona ma è «di tutti, della città, del pubblico». Gli altri possibili ingressi nello staff di consulenti editoriali sarebbero lo scrittore Alessandro Piperno e il giornalista e scrittore Pierluigi Battista, oltre alla giornalista Guia Soncini.

Se non è detto che l’eventuale esclusione possa riguardare anche Valeria Parrella e Giuseppe Culicchia (ora direttore artistico del nuovo festival «Radici» al Circolo dei lettori, ma anche lui a suo tempo in corsa per la direzione del Salone), appare ancora meno probabile che dalla squadra escano Eros Miari, curatore del programma dedicato all’infanzia, e Francesco Pacifico, marito dell’editrice Francesca Mancini, a sua volta socia dell’associazione «Torino, la città del libro», proprietaria del marchio del Salone. Uscirà, invece, lo scrittore Fabio Geda, ma per sua decisione autonoma e già presa.

