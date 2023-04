6 apr 2023 12:44

“LA SOLUZIONE POLITICA È L’UNICA VIA” – XI JINPING PROVA A INTORTARE EMMANUEL MACRON E A FARGLI CREDERE CHE LA CINA STA FACENDO TUTTO IL POSSIBILE PER I COLLOQUI DI PACE IN UCRAINA. E AVVERTE: “LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE MANTENGA UNA MODERAZIONE RAZIONALE E EVITI DI INTRAPRENDERE AZIONI CHE PORTINO FUORI CONTROLLO LA CRISI. BISOGNA RISPETTARE RIGOROSAMENTE IL DIRITTO INTERNAZIONALE”. CHE DETTO DA UNO CHE NON LO RISPETTA… - VIDEO