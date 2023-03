PER ORA GLI UNICI VINCITORI SONO GLI ANGELUCCI – CHIUSA LA PARTITA DELLA GIUNTA IN LOMBARDIA: SETTE ASSESSORI SU 16 SARANNO DI FDI. SALTA LA VICEPRESIDENZA PER ROMANO LA RUSSA, FRATELLO DI IGNAZIO: QUEL POSTO ANDRÀ A MARCO ALPARONE, NUOVO ASSESSORE AL BILANCIO – NEL LAZIO LA PARTITA NON È ANCORA CHIUSA PER GLI SCAZZI TRA I PARTITI. L’UNICA COSA CERTA È CHE FRANCESCO ROCCA SI TIENE LA SANITÀ (IN QUOTA ANGELUCCI, VISTI I RAPPORTI DI LUNGO CORSO CON I RAS DELLE CLINICHE ROMANE)