“SONO 40 ANNI CHE FACCIO TRAFFICO DI INFLUENZA” – BEPPE GRILLO, DURANTE IL SUO SPETTACOLO “IO SONO IL PEGGIORE”, AL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA, PARLA DELLA PROBABILE RICHIESTA DI PROCESSO PER LA VICENDA MOBY, E FA IL PARA-GURU: “SE POSSO AIUTARE QUALCUNO, LO FACCIO, NON SAPEVO FOSSE REATO” – “L’ONESTÀ DOVEVAMO TENERLA NASCOSTA, ABBIAMO SBAGLIATO A GRIDARLA” – NEL PUBBLICO ANCHE GIUSEPPE CONTE (CHE HA SALUTATO A FINE SPETTACOLO) E ALESSANDRO DI BATTISTA, CHE POTREBBE TORNARE IN CHIAVE ANTI-SCHLEIN

beppe grillo durante il suo spettacolo io sono il peggiore

1. GRILLO,TRAFFICO INFLUENZE?AIUTO CHI POSSO,NON SAPEVO FOSSE REATO

(ANSA) - "Adesso ho un processo per traffico di influenza ma io ve lo confesso qui: sono 40 anni che faccio traffico di influenza perché se posso aiutare qualcuno lo faccio, non mi aspettavo che fosse una cosa illecita".

L'ha detto Beppe Grillo, durante il suo spettacolo 'Io sono il peggiore' in scena al teatro Brancaccio di Roma. Il riferimento è alla probabile richiesta di processo a Milano per Grillo e Vincenzo Onorato, patron del gruppo Moby, accusati di traffico di influenze illecite per una presunta "mediazione illecita" da parte del fondatore dei Cinque stelle.

ONORATO MOGLIE GRILLO 9

2. M5S: GRILLO, NON DOVEVAMO URLARE 'ONESTÀ ONESTÀ'

(ANSA) - "Il Movimento è nato per mettere un po' di sentimento nella politica ad esempio l'onestà ma l'onestà dovevamo tenerla nascosta. Abbiamo sbagliato a gridarla, non dovevamo gridarla anche se noi siamo davvero onesti. Io sono onesto perché ho un tic nervoso e non riesco a non essere onesto".

L'ha detto Beppe Grillo, durante il suo spettacolo 'Io sono il peggiore' in scena al teatro Brancaccio di Roma, rispondendo a un "pizzino" scritto da uno spettatore che gli chiedeva che fine ha fatto lo slogan clou del M5s, 'Onestà'. Poco prima - come prevede il 'copione' del suo spettacolo - Grillo aveva chiesto al pubblico di scrivere considerazioni o domande su alcuni foglietti che il comico legge.

BEPPE GRILLO E ALESSANDRO DI BATTISTA

3. M5S: SALUTO TRA CONTE E GRILLO A FINE SPETTACOLO A ROMA

(ANSA) - Un saluto e una foto di Giuseppe Conte e Beppe Grillo insieme. Si è concluso così lo spettacolo del comico genovese oggi a Roma in scena al teatro Brancaccio. I due hanno poi scambiato qualche parola, all'uscita laterale del teatro, circondati da spettatori e telecamere.

A Conte, ospite in sala, il pubblico ha rivolto due applausi. A citare la sua presenza in sala è stato il comico. A fine spettacolo, e ancora in sala, decine di persone si sono avvicinate a Conte per stringergli la mano e scattare selfie. Fra gli spettatori molti esponenti storici del Movimento tra cui l'ex ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e l'ex deputato Alessandro Di Battista.

GIUSEPPE CONTE BEPPE GRILLO

4. ALLO SHOW DI GRILLO ANCHE DI BATTISTA (CHE POTREBBE TORNARE PER LE EUROPEE)

Estratto dal “Corriere della Sera”

[...] Beppe Grillo torna a Roma, al teatro Brancaccio, con lo show Io sono il peggiore e scalda il mondo Cinque Stelle. C’è spazio per l’«Altrovismo», ma anche per le vicende personali. [...]

In platea è riunito il gotha del Movimento: da Giuseppe Conte (che dovrebbe incontrare Grillo nelle prossime ore), a Stefano Patuanelli, ad Alfonso Bonafede. E anche Alessandro Di Battista, che ha lasciato i Cinque Stelle nel 2021 in polemica con la scelta di entrare nel governo Draghi. Ora diversi stellati guardano a un suo possibile ritorno (anche in vista delle Europee) in chiave anti-Schlein. «Sono venuto a vedere uno spettacolo di Beppe Grillo — ha detto Di Battista — . Per me è un grande artista e una persona a cui sono legato».

i simboli della chiesa dell'altrove di beppe grillo giuseppe conte beppe grillo LA FOTO PROFILO WHATSAPP DI BEPPE GRILLO SUL CASO ONORATO giuseppe conte beppe grillo meme ALESSANDRO DI BATTISTA BEPPE GRILLO GRILLO DI BATTISTA BEPPE GRILLO - CERCASI GESU