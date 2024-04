“SONO AVANTI IN 18 SONDAGGI MA LA STAMPA NON NE PARLA” - JOE BIDEN E’ STANCO DI ESSERE DESCRITTO COME UN RINCOJONITO IN AFFANNO E RILANCIA LE SUE CHANCE DI CONFERMA ALLA CASA BIANCA: “QUESTA È UN'ELEZIONE CHE MI SENTO PIÙ OBBLIGATO A VINCERE DI QUANTO VOGLIA VINCERE. E SONO SINCERAMENTE ENTUSIASTA DEL NOSTRO BUON MOMENTO” - TRUMP PROVA A USARE IL CONFLITTO A GAZA PER AZZOPPARE IL PRESIDENTE: “BIDEN E’ AL 100% CON I PALESTINESI. CHIUNQUE VOTA PER LUI NON AMA ISRAELE…”

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 3

BIDEN, SONO AVANTI IN 18 SONDAGGI MA LA STAMPA NON NE PARLA

(ANSA) - WASHINGTON, 08 APR - Ci sono 18 sondaggi che vedono Joe Biden davanti a Donald Trump dal discorso sullo stato dell'Unione di un mese fa, ma la stampa non ne parla: lo ha detto lo stesso presidente Usa durante un evento elettorale a Chicago, aggiungendo che una delle rilevazioni lo accredita di un vantaggio di 10 punti in Pennsylvania, uno degli stati in bilico.

"Questa è un'elezione che mi sento più obbligato a vincere di quanto voglia vincere", ha aggiunto Biden dicendosi "sinceramente entusiasta del nostro buon momento". Quindi ha ribadito che Trump ha cambiato idea verso il bando sull'aborto perché teme che gli elettori lo puniscano e ha definito la sua presidenza "un caos". Infine, il presidente ha sostenuto che il suo rivale è pieno di "rabbia e odio" e che vuole che tutti dimentichino l'assalto al Congresso del 6 gennaio 2021.

donald trump vs joe biden immagine creata con midjourney 1

TRUMP: BIDEN A 100% CON PALESTINESI, CHI LO VOTA NON AMA ISRAELE

(ANSA) - ROMA, 09 APR - L'ex presidente americano Donald Trump afferma che il suo successore Joe Biden è "al 100%" dalla parte dei palestinesi. "Chiunque vota per lui non ama Israele e francamente bisognerebbe chiedergli: come può una persona ebrea votare per Biden o per un democratico visto che sono al 100% dalla parte dei palestinesi", ha detto ieri sera Trump in un'intervista all'emittente conservatrice Real America's Voice ripresa dai media israeliani.

"E' incredibile che storicamente gli ebrei votino per i democratici. Non lo capisco. Sono stato di gran lunga più filoisraeliano di qualsiasi altro presidente" americano, ha aggiunto il candidato repubblicano per le elezioni Usa 2024.

biden trump joe biden donald trump