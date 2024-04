“SONO CONTENTA CHE SI PARLI DI UN ITALIANO, MA QUESTO DIBATTITO È FILOSOFIA” – GIORGIA MELONI A BRUXELLES SI FERMA A PARLARE CON I GIORNALISTI (QUESTA È GIÀ UNA NOTIZIA) E FA LA GNORRI SULLA CANDIDATURA DI DRAGHI PER UN RUOLO IN UE: “È UN DIBATTITO BUONO PER I TITOLI DEI GIORNALI E PER LA CAMPAGNA ELETTORALE” – LA LODE A ENRICO LETTA E L’ABIURA DAL FASCISMO: “QUELLO CHE DOVEVO DIRE L'HO DETTO 100 VOLTE E NON RITENGO DI DOVERLO DIRE DI NUOVO, COSÌ POTRETE CONTINUARE A DIRE SUI VOSTRI GIORNALI CHE SONO UNA PERICOLOSA FASCISTA…”

MELONI, 'IL DIBATTITO SU DRAGHI AI VERTICI UE È FILOSOFIA'

(ANSA) - "Io sono contento che si parli di un italiano ma questo dibattito è filosofia. La tendenza di decidere prima che i cittadini votano non mi troverà mai d'accordo. Sono i cittadini che decidono le maggioranze, per questo non parteciperò al dibattito" sulla possibile nomina di Mario Draghi ai vertici Ue.

"Quello che mi interessa è che sia Draghi che Enrico Letta, che sono considerati due europeisti, ci dicono che l'Europa va cambiata". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

"Draghi è una persona autorevole ma dico una cosa banale. Questo dibattito è buono per i titoli dei giornali e fare campagna elettorale ma non è così che funziona. Questa tendenza a tentare di decidere chi fa cosa prima che i cittadini votino è una tendenza sulla quale non mi troverete mai", ha spiegato Meloni. "A me interessa sapere se vogliamo cambiare ciò che non ha funzionato. Come facciamo a garantire adeguate catene di approvvigionamento? Come facciamo a continuare a continuare questo lavoro sulla migrazione, che non è dire ricollochiamo i migranti in Ue, cosa che non funzionerà mai", ha insistito.

MELONI, MOLTO INTERESSANTE LAVORO LETTA SUL MERCATO UNICO

(ANSA) - La premier Giorgia Meloni ha definito "molto interessante" il lavoro di Enrico Letta sul mercato unico Ue. "Per questo voglio ringraziarlo", ha aggiunto.

MELONI, 'SULLA PAR CONDICIO GRANDE FAKE NEWS SU DI ME'

(ANSA) - "Sulla par condicio abbiamo visto una grande fake news che mi ha divertito. Io credo nella libertà di stampa. Si dice che io voglia controllare la stampa ma non è vero perché il regolamento è quello che c'era prima". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

MELONI, 'CANDIDATURA DI SALIS NON CAMBIA LAVORO GOVERNO'

(ANSA) - "La candidatura di Ilaria Salis alle Europe non cambia il lavoro del governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo alle domande dei cronisti ai quali ha ricordati che "già in passato ho detto che la politicizzazione della vicenda non aiuta".

MELONI, 'CHI VUOLE CAMBIARE LA 194 È LA SINISTRA, NON NOI'

(ANSA) - Sulla questione dell'aborto "ho visto anche delle fake news. Chi vuole cambiare la 194 è la sinistra, non noi. Noi vogliamo garantire solo scelte libere". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue.

MELONI, 'SUL FASCISMO GIÀ PARLATO 100 VOLTE, ESTREMISTI ALTROVE'

(ANSA) - "L'anno scorso sono stata a deporre una corona di fiori con il presidente della Repubblica, come faccio sempre. Quello che dovevo dire sul fascismo l'ho detto 100 volte e non ritengo di doverlo dire di nuovo, così potrete continuare a dire sui vostri giornali che sono una pericolosa fascista. Ma in Italia gli estremisti stanno da un'altra parte e non in questo governo". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al termine del vertice Ue rispondendo alle domande dei cronisti.

MELONI, 'SOSTENIAMO UN DEBITO COMUNE PER LE SFIDE UE'

(ANSA) - "Possiamo avere le strategie migliori ma allora c'è bisogno delle risorse. Si sa qual è il dibattito nell'Ue sul debito comune, proposta sostenuta dal governo italiano. Letta propone il tema della capacità di mobilitare investimenti privati per fare in modo che tali capitali restino". Lo ha detto Giorgia Meloni al termine del Consiglio europeo. (ANSA).