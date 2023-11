20 nov 2023 11:27

“SONO CONVINTO CHE FORZA ITALIA ALLE ELEZIONI EUROPEE SUPERERÀ IL 10%” - SEGNATEVI LE PAROLE DI QUEL GENIO INCOMPRESO DI ANTONIO TAJANI: “STIAMO LAVORANDO PER QUESTO. CI SONO TUTTE LE PREMESSE PER CENTRARE QUESTO OBIETTIVO - SABATO PROSSIMO PARTE LA STAGIONE CONGRESSUALE PER ARRIVARE POI AL CONGRESSO NAZIONALE CHE SI SVOLGERÀ A ROMA IL 23 E IL 24 FEBBRAIO PER L’ELEZIONE DEL NUOVO SEGRETARIO E CHE LANCERÀ LA NOSTRA CAMPAGNA ELETTORALE”