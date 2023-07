GIORGIA MELONI - ALFONSO SIGNORINI - ANDREA GIAMBRUNO - NATALE GIUNTA

Estratto dell’articolo di Luca Telese per https://www.laverita.info - 21 settembre 2016

Andrea, ti definiscono «Il signor Meloni?», ti spiace.

«Zero. Io sono Andrea Giambruno: ho una vita, una storia, un lavoro. Se mi associano a

Giorgia, come capita a milioni di donne in Italia con i loro mariti, sono contento».

Fino a oggi non hai mai detto una sola parola.

«Lei sta sulla scena, io dietro. Non amo i riflettori. Apparire non è il mio lavoro. Nel grande

mondo della tv sto dietro le quinte, a immaginare cosa accade davanti».

[...] «Mi piace mettermi in ultima fila, senza che lei mi veda, e sentire la cosa unica di quella sera. Ha una capacità di comunicazione rara».

Non ti fai riconoscere?

«Se nessuno mi vede, meglio». [...]

[...] Andrea Giambruno, 35 anni, l'unico marito dell'unica leader donna della politica italiana. Una bella rogna. Infanzia ribelle - quartiere popolare di Milano - laurea in filosofia, una lunga gavetta da autore tv. Conosce la Meloni a Quinta Colonna. Poi ha lavorato a Matrix: per questo l'ho «ricattato» per fargli rompere il silenzio. Ci sono stati mariti di ministri e mariti di presidenti della Camera, in questo paese, sempre vissuti come oggetti

misteriosi, pittoreschi o ufo: i signori Finocchiaro, Kienge, Brambilla-Pivetti.

Siete una coppia di fatto.

«Non c'è nulla di male. Tutti meritano gli stessi diritti».

Ahia...

«Perché? Su alcuni punti con Giorgia discutiamo, litighiamo, riflettiamo…. È una ricchezza

della coppia».

Esempio.

«Sono favorevole a liberalizzare le droghe. Anche pesanti».

Non ci credo. E sei ancora vivo a casa Meloni?

(Sorride). «Lo so, è il suo Dna. Ma il proibizionismo non produce risultati utili. È un fatto».

Fammi un esempio.

«Tuo figlio, in qualsiasi città può trovare droghe in dieci minuti. La cocaina in meno.

Bisogna distruggere questo congegno».

[...] Perché non siete sposati?

«Non sono molto religioso. Per ora è così. Poi vedremo».

In che senso?

(Sorriso). «Per farla felice sono pronto a tutto».

[...] Sei nato a Milano, nel 1981.

«Una famiglia molto modesta. Adolescenza a Baggio».

Il ricordo che racconta una stagione».

«Una rissa in cui si affacciarono i coltelli. Tornammo a casa pesti Ma due lezioni in una

notte».

La prima?

«Le botte – se poi capisci - servono. La seconda è che se impari ad ascoltarti capisci

prima».

Cosa avevi capito?

«A letto pensai: è la mia vita, ma quella sbagliata. Un bivio».

E tu dove vai?

«Maturità scientifica, prendo atto dell'incompatibilità con la matematica: filosofia in

Cattolica».

Eri appassionato di politica. A destra?

«Il primo voto? Ulivo».

Oddìo, chi lo dice ai Fratelli?

«Non scherzare… Ho sempre votato Pd».

Che tipo eri fino ad allora?

(Risata). «Un palestrato: capelli lunghi fino alle spalle, anelli e bracciali, vivevo di Kick

boxing».

[...] Dall'università a Telenova.

«Mi trovo co-conduttore di Linea d'ombra, con Adriana Santacroce. Talk politico,

bellissimo».

Il test della luce rossa.

«Lo supero al contrario. Non ho mai preso la febbre da video».

E poi?

(Sospiro). «Autore, a Mtv. Lavoro a Trl Programma Itinerante: ogni settimana una regione

diversa.

Poi carta stampata.

«Per Signorini, a Sorrisi e Canzoni. Rapporto intensissimo. Ci confrontavano molto, anche

sulle storie private».

Torni con lui in tv.

«Kalispera, a Mediaset. E lì rimango».

L'esperienza più intensa?

«Intervista alla Nannini, neo mamma, in chiave alfabetica: alla P di Penelope - sua figlia -

si commuove. Come la capisco ora».

Poi Mattino 5?

«Colloquio con Fabio Del Corno: “Vedi il programma, vero?". E io: “Tutti i giorni". Era una

balla… Ma mi ha graziato».

Poi l'avventura con Del Debbio.

«Esigente, preciso. Scrivo 10 pagine di copione, inorridisce».

E tu?

«Mi metto nei suoi panni: professore, ex assessore, istrione. Dopo due giorni, tre pagine».

E lui?

«Sospira: “Oohhh". Soddisfatto. Un mese e fa: “Tenetemi Giambruno"».

Nel magma di Quinta Colonna.

«Con Paolo il sodalizio diventa amicizia».

[...] E qui incontri la Meloni?

«Tre anni fa. Casualmente».

Che ti ricordi?

«Sala trucco. Non avevo confidenza. Discutiamo di fesserie. Poi mi fa ridere come un

matto…».

Cioè?

«Dico: “C'è Gelli, deputato pd collegato. E lei: “Gelli? Nel Pd? Annamo bene!"».

E poi?

«Ghiaccio rotto. Attrazione. Pensava fossi un assistente di studio. Il giorno dopo scrivo a

Giovanna, la sua portavoce…».

Ti identifica.

«Giorgia le fa: “Dammi sto numero!". Non ci siamo più lasciati».

Lavoravi da nove anni, ma diventi per tutti «il signor Meloni».

«Per me non è cambiato nulla. Cerco di far coesistere la mia anima di strada e quella

razionale. Lei mi capisce, ho imparato da lei».

In che senso?

«Ha tutti contro? Se ne frega. Non gliene passano una».

Secondo te perché?

«Una donna leader questo paese non se la immagina. Ha una umanità carismatica.

Ma…».

Cosa?

«Studia come una matta se deve fare 25 minuti di tv».

Dici che sono più severi con lei che con un uomo?

«Uhhh.. Essere donna la penalizzata. Ironie, battute stupide…».

[...] Dai il colpo di grazia a chi inizia a simpatizzare per te.

«Juve, nel midollo. Solo per Ginevra ho chiuso 18 anni di abbonamenti».

Santa bimba! E poi Giorgia è giallorossa.

«Sì, felice se la Roma vince, in una famiglia lazialissima».

[...] Differenze con Giorgia?

«Lei è maniaca dell'ordine».

Tutte le compagne, credo.

«Un giorno, ero a Milano, mi urla al telefono. Io non capivo. E lei: “Ma secondo te il

dentifricio non va messo nel barattoloooo!?"». Non è cattiva: ci sono cose per me

irrilevanti su cui lei soffre».

Tipo?

«Entri a letto. Domanda: “Ma mica avrai lasciato la copertina sul divano?". Ah ah ah. Ma

poi ci capiamo senza parole, è magia».

Test fornelli?

«Torna tardi e preparo cena: sui primi sono forte».

Cosa ascolti a parte i comizi di Giorgia?

«I Queen, i Guns N' Roses, Vasco. Lei Guccini e Gaber!».

Daresti un figlio a una coppia gay?

«Ne ho discusso molto con Giorgia. Come lei sono contrario all'utero in affitto, non

accetto la mercificazione dei corpi. Invece…».

Cosa?

«So che una coppia omosessuale può amare. Svuoterei gli orfanatrofi e darei tutti i bimbi

alle famiglie arcobaleno».

E chi ha paura dei «due papà»?

«So quanto si può soffrire senza. Se vogliono donare amore dateglieli di corsa».

[...]

