SALVINI, SONO FAVOREVOLE A REINTRODUZIONE DEL SERVIZIO MILITARE

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Io sono favorevole alla reintroduzione, per alcuni mesi, del servizio militare e civile: assolutamente sì perchè reinsegnerebbe un po' di rispetto e buona educazione". Lo ha detto Matteo Salvini in una diretta facebook.

SALVINI, ANTIFASCISTA E ANTICOMUNISTA, MI PIACE LA LIBERTÀ

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Sono antifascista, anticomunista, antitotalitarista...sono un democratico, mi piace la libertà". Così Matteo Salvini risponde a chi gli chiede se sia "antifascista" nel corso di una diretta sui social. Parlando del suo libro, che da domani sarà in libreria e che andrà a presentare in giro per l'Italia, Salvini scherza: "Non oso immaginare Lilly Gruber o Fabio Fazio, qualcuno ha già ironizzato come Fazio e la Litizzetto" ma "ci sono leghisti che scrivono che leggono e ci sono milioni di italiani che votano la Lega, senza fanatismo islamico senza spacciatori clandestini a infestare i nostri parchi, senza auto cinesi".

SALVINI, PER I GIORNALONI IO E VANNACCI SIAMO SATANA

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Per la sinistra e i giornaloni non si può dire, Salvini e Vannacci sono Satana, ma ce lo vogliamo dire che uno dei problemi dei prossimi anni è il fanatismo islamico? Posso dire che chi separa le donne" per la preghiera, "chi picchia la figlia se si veste all'occidentale, che pensa che le donne siano inferiori non è il benvenuto? Se ne stiano a casa loro...". Così il leader della Lega Matteo Salvini nel corso di una diretta social.

SALVINI, LA LEGA NON VOTERÀ MAI NÉ VON DER LEYEN NÉ DRAGHI

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "Né Ursula von der Leyen e neanche Mario Draghi se si dovesse proporre, lo dico prima del voto, chi voterà la Lega voterà per cambiare l'Europa e non si può fare con chi l'ha messa in questa condizione, la Lega non sosterrà mai quelli che hanno portato l'Europa a fare proteste coi pescatori, con i trattori". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta social.

SALVINI, UE CHE PROPONE IL BAVAGLIO A MUSK NON È LA MIA

(ANSA) - ROMA, 01 MAG - "L'Europa che propone il bavaglio a Meta, a X, a Tiktok, a Elon Mask non è la mia Europa: io sono per la libertà di parola sempre". Così il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta social. Ribadendo il no alla proposta di Emmanuel Macron di inviare truppe in Ucraina, Salvini aggiunge che "ai ragazzi e alle ragazze dico chi sceglie Lega sceglierà la pace".