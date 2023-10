“SONO MOLTO VICINO A GIORGIA MELONI E SONO MOLTO DISPIACIUTO” – LE COSE SONO DUE: O PIER SILVIO BERLUSCONI NON CI DICE TUTTA LA VERITÀ O NON CONTROLLA L’AZIENDA CHE DIRIGE. L’AD DI MEDIASET, IN MERITO AI FUORIONDA DI “STRISCIA LA NOTIZIA” SU GIAMBRUNO, PARLA DI “DIETROLOGIE RIDICOLE”. MA COME MAI, DOPO IL PRIMO SERVIZIO DEL TG SATIRICO, I VERTICI DEL BISCIONE NON HANNO FATTO NIENTE PER BLOCCARE IL SECONDO, BEN PIÙ PESANTE, CON LE PROPOSTE DI THREESOME DEL “PROVOLONE AFFUMICATO” ALLE COLLEGHE? - VIDEO

(ANSA) - "Sono molto vicino a Giorgia e sono molto dispiaciuto. Ma tutte le dietrologie sono ridicole. Su questo tema non ho altro da aggiungere". Lo afferma Pier Silvio Berlusconi nel libro di Bruno Vespa 'Il rancore e la Speranza' (in uscita l'8 novembre) della polemica suscitata dai fuori onda di 'Striscia la notizia' su Andrea Giambruno.

(ANSA) - "A fine settembre 2023 l'Antitrust europeo ha dato l'ok perché la nostra Media for Europe possa eventualmente assumere il controllo della tedesca Prosiebensat". Lo dice Pier Silvio Berlusconi a Bruno Vespa nel libro "Il rancore e la speranza" in uscita l'8 novembre per Mondadori/Rai Libri.

"Questo è un elemento decisivo per il futuro del nostro progetto. Siamo orgogliosi che per una volta sia un'azienda italiana a spingere un progetto internazionale e non a essere comprata da aziende straniere. Per resistere alle pressioni delle multinazionali - aggiunge l'amministratore delegato di Mediaset nel libro di Vespa - è necessario diventare più grandi, creare massa critica.

Noi non siamo interessati a comprare una televisione in Francia e in Germania, ma vogliamo creare un grande broadcast europeo".

Ma non si dice che la produzione della televisione generalista deve essere nazionale?, obietta Vespa: "Certo - risponde Berlusconi - e infatti noi stiamo aumentando gli investimenti di prodotti nazionali in Italia, Spagna e speriamo presto in Germania.

Ma il progetto è costruire una grande piattaforma europea per la distribuzione di contenuti e per la vendita della pubblicità, che abbia dimensioni e tecnologie tali da farci sedere allo stesso tavolo dei giganti del web".

(ANSA) - "L'occasione vera in cui abbiamo rischiato la vendita è stato il '98 quando è arrivata una offerta importante da Rupert Murdoch. Marina ed io facemmo pesare la nostra opinione, ma la decisione è stata ovviamente di nostro padre, non solo per amore nei confronti delle aziende, ma soprattutto nei confronti dei nostri collaboratori. Per me ha pesato molto il rapporto con le persone che lavorano a Mediaset". Lo ha detto l'ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in un passaggio dell'intervista a Bruno Vespa per il suo libro 'il rancore e la speranza' a proposito della vendita di Mediaset.

