POSTA! – CARO DAGO, “LA CASA DI BERLUSCONI NON È MAI STATA BOMBARDATA DAI MISSILI!”. E INVECE LA VILLA DI ZELENSKY A FORTE DEI MARMI SÌ? – PER MESSINA DENARO TERZA CHEMIOTERAPIA IN CARCERE A L'AQUILA PER IL BOSS. È SORPRENDENTE QUANTO LA SANITÀ FUNZIONI BENE CON I CRIMINALI MAFIOSI E ASSASSINI. E PENSARE CHE UNA DONNA PER FARSI UNA MAMMOGRAFIA DEVE ASPETTARE MESI...