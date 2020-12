“SONO PRONTA A DIMETTERMI SE CONTE NON RITIRA LA TASK FORCE SUL RECOVERY FUND” - LA RENZIANA ELENA BONETTI, MINISTRA DELLE PARI OPPORTUNITÀ, MINACCIA DI LASCIARE IL GOVERNO (GLI ITALIANI SE NE ACCORGEREBBERO?) - E’ L’ENNESIMA SFIDA DI “ITALIA VIVA” A CONTE: “LA REGIA DI QUESTO PROGETTO DEVE ESSERE IN MANO AL GOVERNO” - LA DIFESA DELLA BOSCHI DOPO L’ASSALTO DELLA GRUBER: “DA CITTADINA CHE ASCOLTAVA MI ASPETTAVO UN APPROFONDIMENTO POLITICO"

La ministra Elena Bonetti - di Italia Viva, il partito di Renzi - è pronta a dimettersi qualora il Presidente del consiglio Conte non ritiri la task force che dovrebbe gestire il Recovy Plan. «Io sarei pronta a dimettermi nel momento in cui non avrei più la possibilità di rispondere al giuramento che ho fatto. Ho giurato sulla Costituzione Italiana che prevede un processo democratico che deve essere tutelato e mantenuto. Nel momento in cui non fossi messa nelle condizioni di rispettare questo giuramento, anche per coscienza personale, sì sarei pronta anche a dimettermi». Lo ha detto la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti a Radio Capital rispondendo alla domanda: «Se Conte non ritira la task forse lei sarebbe pronta a dimettersi?»

«Il Recovery plan definirà la vita degli italiani per i prossimi 30 anni ed è al Parlamento che il governo deve rendere conto. La regia di questo progetto deve essere in mano al governo». E sul Mes: «Il voto di Italia Viva ci sarà se la posizione del governo resterà europeista. Precludere oggi di accedere al Mes per questioni ideologiche è dannoso non per Italia Viva, ma per il paese. È evidente che quei miliardi ci servono per dare una risposta ai cittadini». La ministra Bonetti parla dell'intervista di Lilli Gruber a Maria Elena Boschi: «L'accanimento sulla vita privata delle persone è sempre fuori luogo, soprattutto se si è chiamati a commentare le scelte politiche del paese. Da cittadina che ascoltava mi aspettavo un approfondimento politico e non sul bacio tra l'onorevole e il suo compagno»