9 nov 2023 20:13

“SONO STATO COLPITO PER I LEGAMI CON GLI OPPOSITORI DELL’IRAN” – ALEJO VIDAL QUADRAS, IL CO-FONDATORE DI VOX COLPITO DA UN COLPO DI PISTOLA PER STRADA A MADRID, NON È IN PERICOLO DI VITA. ALLA POLIZIA HA SPIEGATO CHE L’ATTENTATO POTREBBE ESSERE COLLEGATO AI RAPPORTI CON LA RESISTENZA DI TEHERAN – LA POLIZIA INDAGA SULL’IPOTESI DI UN EVENTO DI CRIMINALITÀ COMUNE – MELONI: “VILE E INACCETTABILE VIOLENZA” – L’ULTIMO TWEET PRIMA DELL’ATTACCO CONTRO PEDRO SANCHEZ