“SONO TANTE SETTIMANE CHE DICO PROSSIMAMENTE” – IL COMMISSARIO EUROPEO ALL’ECONOMIA, PAOLO GENTILONI, CONTINUA A FARE IL VAGO SUL PAGAMENTO DELLA TERZA RATA DEL PNRR ALL’ITALIA, CHE ROMA ASPETTA DA FEBBRAIO: “LA QUARTA? ABBIAMO RICEVUTO UNA RICHIESTA DI MODIFICARE 10 DEI 27 OBIETTIVI. LA STIAMO ESAMINANDO IL PIÙ VELOCEMENTE POSSIBILE. DOBBIAMO VERIFICARE MOLTO SERIAMENTE LE CONDIZIONI E GLI ARGOMENTI…” (TRADOTTO: PRIMA DEL 2024, CE LA SOGNIAMO)

(ANSA) - "Sono tante settimane che dico prossimamente, prossimamente". Ha risposto così il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, arrivando alla riunione dell'Eurogruppo, a chi gli chiedeva quando arriverà la decisione sulla terza rata del Pnrr dell'Italia.

(ANSA) - "Abbiamo ricevuto una richiesta dal Governo italiano di modificare 10 dei 27 obiettivi" della quarta rata del Pnrr italiano. "La stiamo esaminando il più velocemente possibile e daremo un ritorno al Governo italiano". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni.

Per "modificare così sostanzialmente i programmi e, nel caso della quarta rata per l'Italia si tratta di un terzo degli obiettivi, dobbiamo farlo verificando molto seriamente le condizioni, gli argomenti e prendendoci il tempo necessario, ma vi assicuro che stiamo lavorando veramente con grandissimo impegno per ridurre il più possibile i tempi".

Una volta che sarà stata fatta una valutazione della Commissione europea circa la modifica della quarta rata del Pnrr italiano, ha spiegato Gentiloni, "in seguito a questo, nelle prossime settimane arriverà la vera e propria richiesta formale per la quarta rata e poi scatterà il periodo di due mesi per la valutazione della Commissione".

