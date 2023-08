“SONO VITTIMA DI UNA PROCURATRICE FUORI CONTROLLO E CORROTTA” – DONALD TRUMP HA CAPITO CHE FARE IL MARTIRE GIUDIZIARIO GLI PORTA CONSENSI E DONAZIONI. COSÌ, DOPO LA QUARTA INCRIMINAZIONE PER AVER TENTATO DI SOVVERTIRE IL VOTO NEL 2020, METTE NEL MIRINO LA PROCURATRICE DISTRETTUALE DEMOCRATICA, FANI WILLIS: “PERCHÉ NON MI HA INCRIMINATO DUE ANNI E MEZZO FA? PERCHÉ VOLEVA FARLO PROPRIO NEL MEZZO DELLA MIA CAMPAGNA POLITICA, È UNA CACCIA ALLE STREGHE!” – VIDEO

USA: TRUMP, 'IO E ALTRI VITTIME DI PROCURATRICE DISTRETTUALE CORROTTA'

(Adnkronos) - "Così, continua la caccia alle streghe. 19 persone incriminate, comprese l'ex presidente degli Stati Uniti, da una procuratrice distrettuale fuori controllo e molto corrotta che ha fatto campagna elettorale e raccolto fondi con lo slogan 'incastrerò Trump'". In un post su Truth Social, Donald Trump attacca Fani Willis, la procuratrice democratica che ha condotto per anni l'inchiesta in Georgia che si è conclusa ieri con l'incriminazione sua e di 18 suoi alleati per aver tentato di sovvertire il risultato elettorale nello stato nel 2020.

"Perché non mi hanno incriminato 2 anni e mezzo fa? Perché volevano farlo proprio nel mezzo della mia campagna politica, caccia alle streghe!", aggiunge poi l'ex presidente.

TRUMP, CONFERENZA STAMPA LUNEDÌ SUL 'VOTO TRUCCATO' IN GEORGIA

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato sul suo social Truth che lunedi' prossimo, il 21 agosto, terra' una conferenza stampa nella sua residenza di Bedmister, in New Jersey, per rispondere alla quarta incriminazione per i suoi tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. L'ex presidente ha spiegato che presentera' un "ampio, complesso, dettagliato ma irrefutabile rapporto sulle frodi elettorali presidenziali accadute in Georgia", che e' "quasi completo".

La stragrande maggioranza dei ricorsi giudiziari promossi dal tycoon furono respinti. La conferenza stampa e' programmata pochi giorni prima della scadenza fissata dalla procuratrice distrettuale Fani Willis per consentire a Trump e ai suoi 18 co-imputati di presentarsi in tribunale: il 25 agosto.

