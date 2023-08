“SORELLA D’ALBANIA. FRATELLO D’ITALIA” – CI PENSA EDI RAMA A DIPANARE L'ALONE DI MISTERO SUL VIAGGIO DI GIORGIA MELONI DALL’ALTRA PARTE DELL’ADRIATICO: IL PREMIER ALBANESE HA CONDIVISO SU INSTAGRAM UNA FOTO DI LUI CON LA DUCETTA, ANDREA GIAMBRUNO E FRANCESCO LOLLOBRIGIDA, RINGRAZIANDO L’OMOLOGA ITALIANA PER LA VISITA – RESTANO ALCUNE DOMANDE: COME È ARRIVATA LA SORA GIORGIA? CON IL TRAGHETTO DI LINEA? CON UN MOTOSCAFO PRIVATO? A NUOTO? HA INCONTRATO TONY BLAIR, CHE A FERRAGOSTO ALLOGGIAVA NELLA VILLA DI RAMA? – I VIDEO DEI MEDIA ALBANESI

1. RAMA RINGRAZIA MELONI, IO FRATELLO D'ITALIA TU SORELLA D'ALBANIA

(ANSA) - Edi Rama saluta su Facebook Giorgia Meloni, dopo averla accolta il Albania per qualche giorno di relax.

Pubblicando una foto scattata a Valona in cui è assieme alla presidente del Consiglio, entrambi in pantaloni scuri e camicia bianca, il premier albanese scrive: "Sorella d'Albania. Fratello d'Italia. Grazie Giorgia, è stato un onore".

2. MELONI DI RIENTRO IN PUGLIA DALL'ALBANIA

giorgia meloni in albania ospite di edi rama 6

(ANSA) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende, è di rientro in Puglia, per proseguire il suo periodo di riposo estivo dopo la parentesi in Albania. Insieme alla famiglia, la premier era giunta a Valona lunedì, accolta dall'omologo Edi Rama, che l'aveva invitata giorni prima a recarsi sul litorale albanese e l'avrebbe ospitata nella residenza di governo a Dhermi, una quarantina di chilometri più a sud.

Là Meloni ha trascorso il Ferragosto, godendosi anche un'uscita in mare a bordo di un motoscafo, come si vede nelle immagini riprese da Rtv Klan, in cui si distinguevano anche la sorella della premier, Arianna, e suo marito, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Dopo tre giorni in Albania, ora il ritorno in Puglia, dove la presidente del Consiglio ha scelto una masseria a Ceglie Messapica, nel Brindisino, per trascorrere un periodo di relax.

