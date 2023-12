“SORELLE D’ITALIA”, CUGINE DI BARBIE – AD ATREJU SPUNTANO LE BAMBOLE DI PEZZA DI GIORGIA E DI ARIANNA MELONI – LA DUCETTA CON I CAPELLI RACCOLTI E CON LE GUANCIOTTE ROSSE, MENTRE LA SORELLA HA UNA GIACCA DI PELLE E UNA CHIOMA SIMIL-RASTA – “SORA GIORGIA” E LA SORELLA NON SONO LE UNICHE AD ESSERE “IMBAMBOLATE”: IN VENDITA A 50 EURO, C’E’ ANCHE IL PUPAZZO DI ‘GNAZIO LA RUSSA… - VIDEO: “MA ELLY SCHLEIN E GIAMBRUNO NON LI AVETE?”

LE BAMBOLE DI GIORGIA MELONI, ARIANNA MELONI E IGNAZIO LA RUSSA IN VENDITA AD ATREJU

bambole di giorgia meloni e di ignazio la russa in vendita ad atreju 5

(DIRE) - Spuntano le bambole di Arianna e Giorgia Meloni ad Atreju. Alla festa, iniziata giovedì, si possono già comprare presepi e corni porta fortuna, panettoni e torroni. Questa mattina ecco la novità: le bambole di pezza delle due sorelle d'Italia. Sono "Le bambole di Debby", fatte da un'artigiana molto attiva anche sui social. Meloni versione bambola ha i capelli biondi, le gote rosa e un doppiopetto blu. Arianna ha un giubotto di pelle, "perché veste un outfit più sportivo", e capelli più lunghi. La Russa un vestito scuro. Costano 50 euro l'una.

