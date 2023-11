“SOSPENDETE IMMEDIATAMENTE LE FORNITURE DI ARMI AD ISRAELE” – CONTE METTE LA KEFIAH E INCALZA IL MINISTRO TAJANI: “VI MANCA IL CORAGGIO: DAVANTI ALLA CRISI DI GAZA IL GOVERNO E’ CODARDO. LE MAMME DI GAZA IN QUESTE ORE SCRIVONO I NOMI DEI FIGLI SULLE LORO GAMBE PERCHÉ NE DANNO PER CERTA LA MORTE SOTTO LE BOMBE. NON VORREMMO CHE SOTTO QUELLE BOMBE CI SIA IL NOME DELL'ITALIA IN NOME DELLA SUA VIGLIACCHERIA”

CONTE, L'ITALIA SOSPENDA LE FORNITURE DI ARMI AD ISRAELE

tajani conte

(ANSA) - "Sospendete immediatamente le forniture di armi ad Israele. Il mio governo lo ha fatto con alcuni Paesi. Per farlo serve solo una cosa che vi manca: il coraggio". Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader di M5S Giuseppe Conte in replica al question time, rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani.

CONTE, L'ITALIA È CODARDA DAVANTI ALLA CRISI DI GAZA

(ANSA) - Davanti alla crisi di Gaza "la risposta della politica non può essere nel segno della pavidità che avete adottato il 27 ottobre quando vi siete pilatescamente astenuti all'Onu su una risoluzione per una tregua umanitaria. Un atteggiamento codardo che allontana l'Italia dal tradizionale ruolo di protagonista di dialogo nel Medio oriente. Siamo preoccupatissimi per i rigurgiti di antisemitismo e l'islamofobia che si sviluppano nell'Occidente. L'Italia mette la testa di sabbia ma non lo può fare se quella sabbia è intrisa di sabbia".

tajani conte

Lo ha detto nell'Aula della Camera il leader di M5S Giuseppe Conte in replica al question time, rivolgendosi al ministro degli Esteri Antonio Tajani. "Vogliamo capire - ha spiegato Conte - cosa sta facendo il governo. Gli italiani sono concretamente per un cessate il fuoco. Abbiamo espresso subito massima solidarietà a Israele condannando il feroce attacco di Hamas. Ma davanti a questa carneficina non possiamo limitarci a qualche pausa: occorre un immediato cessate il fuoco". "Le mamme di Gaza in queste ore scrivono i nomi dei figli sulle loro gambe perchè ne danno per certa la morte sotto le bombe. Non vorremmo che sotto quelle bombe ci sia il nome dell'Italia in nome della sua vigliaccheria", ha concluso.

meloni conte Giuseppe Conte a Strasburgo e Tajani