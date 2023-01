“SOUMAHORO E’ PASSATO AL GRUPPO MISTO? NON SONO SORPRESO, PERCHÉ NON CI HA MAI DATO SUFFICIENTI SPIEGAZIONI” - IL LEADER DEI VERDI, ANGELO BONELLI, LIQUIDA L’ADDIO AL GRUPPO PARLAMENTARE VERDI-SINISTRA DELL’EX SINDACALISTA: “SONO UMANAMENTE DELUSO” - NEL SUO DOSSIER DIFENSIVO, SOUMAHORO TORNA SUL “DIRITTO ALL'ELEGANZA” RICONOSCIUTO A SUA MOGLIE, VESTITA CON ABITI FIRMATI DA CAPO A PIEDI: “INTENDEVO RIFERIRMI AL DIRITTO DI CHIUNQUE DI VESTIRSI COME MEGLIO CREDE…”

Antonio Bravetti per “la Stampa”

Aboubakar Soumahoro è uscito dal gruppo. L'ex sindacalista dei braccianti entrato a Montecitorio da «indipendente» lascia il gruppo di Alleanza Verdi-Sinistra alla Camera, «stupito e amareggiato per l'assenza di solidarietà umana e supporto politico», e si iscrive al Misto. «Non esiste alcun caso Soumahoro» è il titolo del lungo dossier che pubblica sul suo sito per annunciare l'addio e chiarire alcune delle vicende che riguardano lui e la sua famiglia, coinvolta in un'inchiesta della procura di Latina. Incolmabile ormai la distanza con i compagni di viaggio che l'hanno candidato. «Non sono per nulla sorpreso, perché non ci ha mai dato sufficienti spiegazioni - dice il co-portavoce dei Verdi Angelo Bonelli - Sono però umanamente deluso».

Nel corposo dossier, Soumahoro ribadisce la sua estraneità alla vicenda giudiziaria: «Non sono stato né sono indagato, non sono accusato di alcunché, non c'entro nulla con gli eventuali problemi in quelle cooperative. Eppure il mio nome è stato per 2 mesi sulle pagine di tutti i giornali, in tutte le televisioni ogni sera, e sono stato infangato e diffamato sistematicamente. È stato puro sciacallaggio».

Parla della moglie, «soprannominata provocatoriamente "lady Gucci", è stata al centro di una serie di pesanti commenti e insinuazioni». Torna sul «diritto all'eleganza» declamato in tv e che gli è valso secchiate di critiche, anche feroci. «Intendevo riferirmi al diritto di chiunque di vestirsi come meglio crede. Tuttavia trovo davvero singolare che mi si chieda di esprimere un giudizio di valore circa foto della mia compagna risalenti a 4 anni prima che io la conoscessi».

L'inchiesta di Latina verte sulle due cooperative pro-migranti Karibu e Consorzio Aid e vede indagate sei persone, collegate a vario titolo ai vertici: la suocera di Soumahoro Marie Terese Mukamitsindo, la moglie del deputato Liliane Murekatete e due suoi fratelli, oltre a due collaboratrici. I reati ipotizzati sono legati a presunte false fatturazioni per evadere il fisco. In più, ci sono decine di ex dipendenti rimasti senza stipendio per mesi e accertamenti sulla presunta scarsa qualità dei servizi offerti ai migranti ospiti.

Soumahoro ribatte colpo su colpo, prova a spiegare la sua verità contro quella che definisce la «campagna disinformativa dell'anno». Dice di aveva saputo delle mancate retribuzioni ai dipendenti Karibu nel 2021: «Chiesi chiarimenti e venni informato che non erano ancora pervenuti tutti i soldi necessari» dagli enti pubblici, ma «tutto si sarebbe risolto in tempi ragionevoli».

Nega irregolarità nei fondi e nei bilanci della Lega Braccianti; tutto regolare anche il mutuo sulla casa («dal 2008 ho lavorato come dipendente della Rdb, da fine 2018 a febbraio 2022 sono stato opinionista per l'Espresso»). Parla di «ingiustificato accanimento» nei suoi confronti, dettato anche dal razzismo: «Una persona di colore va bene finché è un "negro da cortile", finché protesta con gli striscioni, che peraltro ho fatto mille volte e non smetterò mai di fare, se è povero e sta ai margini. Ma se prova a fare un salto di qualità immediatamente disturba».

