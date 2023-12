“I SOVRANISTI, SALVINI IN TESTA, SONO CONSAPEVOLI DEL SIGNIFICATO DI "COMUNITARIO" SOLO PER RISCUOTERE” - MATTIA FELTRI: “IL PARLAMENTO ITALIANO BOCCIA IL MES PERCHÉ LE NOSTRE BANCHE, HA SPIEGATO IERI GIORGIA MELONI, SONO SOLIDE. QUALORA ALTRE, NON ITALIANE, FINISCANO GAMBE ALL'ARIA, HA AGGIUNTO SALVINI, NON SARANNO PENSIONATI E LAVORATORI ITALIANI A RIMETTERCI DI TASCA LORO. È MAGNIFICO COME I SOVRANISTI SIANO CONSAPEVOLI DEL SIGNIFICATO DI "COMUNITARIO" SOLO QUANDO SI TRATTA DI RISCUOTERE. SE PENSIONATI E LAVORATORI ITALIANI STANNO ANCORA IN PIEDI È ANCHE O PRINCIPALMENTE GRAZIE AI QUASI 700 MILIARDI DEL NOSTRO DEBITO PUBBLICO ACQUISTATI DALLA BCE E AGLI OLTRE 200 MILIARDI DEL PNRR”

Estratto dell’articolo di Mattia Feltri per “la Stampa”

[…] il Mes (Meccanismo europeo di stabilità), nella nuova formulazione, era stato pensato per soccorrere le banche comunitarie in difficoltà (banche comunitarie, non straniere), soprattutto per evitare il contagio ad altri istituti e limitare di molto i danni per aziende e risparmiatori. Dei venti paesi che hanno adottato l'euro, diciannove hanno detto sì al meccanismo e il ventesimo no: l'Italia ieri. Così, secondo la regola dell'unanimità, il Mes tramonta per noi e per gli altri diciannove.

Le nostre banche, ha spiegato ieri Giorgia Meloni, sono solide e a noi questo accrocco non serve. Qualora altre, non italiane, finiscano gambe all'aria, ha aggiunto Salvini, non saranno pensionati e lavoratori italiani a rimetterci di tasca loro. È magnifico come i sovranisti – Salvini in testa – siano consapevoli del significato di "comunitario" soltanto quando si tratta di riscuotere.

Se i pensionati e i lavoratori italiani stanno ancora in piedi è anche o principalmente grazie ai quasi settecento miliardi del nostro debito pubblico acquistati dalla Banca centrale europea e agli oltre duecento miliardi del Pnrr, e qui si elencano soltanto gli interventi straordinari. Siamo a tanto così dai mille miliardi in un decennio. Per darci una mano. E non sono soldi arrivati dalla fatina dei denti, ma dagli altri paesi dell'Ue. Non stranieri, comunitari.

