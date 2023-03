IL “SOVRANO” MACRON TIRA DRITTO: “LA FOLLA NON HA ALCUNA LEGITTIMITÀ” – PARLANDO ALLA NAZIONE PER DIFENDERE LA RIFORMA DELLE PENSIONI, IL PRESIDENTE FRANCESE EVOCA SCENARI DA GOLPE: “GLI USA HANNO VISSUTO QUELLO CHE ABBIAMO VISTO A CAPITOL HILL, COME IL BRASILE. NON TOLLEREREMO ALCUNA INSURREZIONE”. E, IN UNA RIUNIONE ALL'ELISEO, USA PAROLE SPREZZANTI VERSO I MANIFESTANTI – LA VISITA DI RE CARLO III A PARIGI DIVENTA UN CASO. LE OPPOSIZIONI: “DUE SOVRANI A VERSAILLES MENTRE IL POPOLO È IN STRADA…”

«Questa riforma è necessaria. E dico ai francesi che non ne sono felice. Avrei voluto non farla». Dopo giorni di silenzio, Emmanuel Macron va in tv a difendere la nuova legge che cambia le regole del sistema previdenziale e allunga l’età pensionabile da 62 a 64 anni.

Il capo di Stato ha ribadito la «necessità » della riforma, su cui il governo ha deciso di scavalcare il Parlamento, provocando una mozione di sfiducia evitata per soli nove voti. «Ci sono state 175 ore di dibattito parlamentare, molti emendamenti sono stati integrati nella legge», ha risposto Macron ai giornalisti che lo accusavano di scarsa concertazione.

[…] «La riforma delle pensioni dovrà entrare in vigore entro fine anno», dice il leader francese rispondendo ai sindacati che gli chiedono di non promulgare la legge su cui pende ora un ricorso alla Consulta. Macron ha giustificato la riforma alla luce del deterioramento dei conti pubblici con la pandemia e gli effetti della guerra in Ucraina.

[…] ha poi attaccato le derive violente in piazza, poche ore dopo aver pronunciato una frase ambigua ai rappresentanti della maggioranza. «La folla non ha alcuna legittimità» aveva confidato in una riunione all’Eliseo. Il leader si è in parte corretto. «I sindacati hanno legittimità quando marciano, quando manifestano, si oppongono a questa riforma. Io li rispetto».

Poi ha però citato recenti episodi in cui la contestazione ha sfiorato la volontà di golpe: «Gli Usa hanno vissuto quello che abbiamo visto a Capitol Hill, il Brasile ha vissuto quello che ha vissuto. Allora vi dico molto chiaramente che non si possono accettare fazioni né faziosi. Non tollereremo alcuna insurrezione».

Sceso ai minimi nei sondaggi, come ai tempi dei gilet gialli, il presidente ha ribadito di non voler reagire con gesti istituzionali clamorosi: non cambierà governo, non scioglierà il Parlamento e non farà un referendum sulla legge. E non ha offerto neanche una sponda ai sindacati.

[…] «Sono pronto a farmi carico dell’impopolarità» ha concluso il leader francese che ha in agenda importanti appuntamenti internazionali: oggi e domani il Consiglio europeo a Bruxelles, poi l’arrivo a Parigi di re Carlo, prima missione estera dall’incoronazione a settembre. La deputata dei Verdi, Sandrine Rousseau, chiede l’annullamento della visita, prevista da domenica. «Incredibile — ha deplorato Rousseau — avremo Macron, il monarca repubblicano, che riceverà Carlo III, in una cena a Versailles mentre il popolo manifesta in strada».

Il programma della visita, con una sfilata sui Campi Elisi e una tappa a Bordeaux, potrebbe cambiare secondo fonti concordanti dell’Eliseo e Buckingham Palace. Olivier Besancenot, del Nuovo Partito Anticapitalista, ha ironizzato: «Carlo III? lo accoglieremo con un buon vecchio sciopero». […]

