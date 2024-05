“LA SPAGNA RICONOSCE LO STATO DELLA PALESTINA” – L’ANNUNCIO DEL PREMIER PEDRO SANCHEZ: “SI TRATTA DI UNA DECISIONE STORICA CON UN UNICO OBIETTIVO: CHE ISRAELIANI E PALESTINESI RAGGIUNGANO LA PACE” – LA DECISIONE AVVIENE IN CONTEMPORANEA CON QUELLO DEI GOVERNI DI IRLANDA E NORVEGIA (MENTRE IL PARLAMENTO DELLA DANIMARCA HA RESPINTO LA PROPOSTA DELL'ESECUTIVO) – ISRAELE CONSEGNA AI MEDIATORI DI EGITTO, QATAR E USA UNA PROPOSTA PER UN CESSATE IL FUOCO E NEGA DI AVER COMPIUTO NUOVI RAID SU RAFAH

1 - MEDIA,' DA ISRAELE PROPOSTA SUI NEGOZIATI AI MEDIATORI'

(ANSA) - Israele ha consegnato ai mediatori di Egitto, Qatar e Usa un proposta "ufficiale scritta e aggiornata" su un possibile accordo per il rilascio degli ostaggi. Lo ha riferito il giornalista Barak Ravid di Axios secondo cui la proposta mostra più flessibilità sul "numero degli ostaggi vivi" che saranno rilasciati e anche "la volontà di discutere la richiesta di Hamas di una calma sostenibile a Gaza". Ora - secondo la stessa fonte - il Qatar incontrerà Hamas a Doha. (ANSA).

2 - ISRAELE, 'NESSUN RAID SULLA ZONA UMANITARIA A RAFAH'

(ANSA) - TEL AVIV, 28 MAG - "Contrariamente ai rapporti di queste ultime ore, l'esercito non ha colpito nella zona umanitaria di A-Mawasi", a ovest di Rafah. Lo ha detto il portavoce militare riferendosi alle notizie di fonti sanitarie a Gaza che hanno parlato di un nuovo raid "sulle tende" ad a-Mawasi con 21 morti. (ANSA).

3 - IL PREMIER SANCHEZ: “LA SPAGNA RICONOSCE LO STATO DELLA PALESTINA”

Il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale in spagnolo e in inglese ha annunciato oggi che «la Spagna riconosce lo Stato della Palestina». «Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi il governo della Spagna approverà il riconoscimento dello Stato di Palestina.

La Spagna si unisce così a oltre 140 Paesi nel mondo che già riconoscono la Palestina. Si tratta di una decisione storica con l'unico obiettivo: contribuire che israeliani e palestinesi raggiungano la pace». «Non adottiamo questa decisione contro nessuno», ha aggiunto.

Sanchez ha definito «storica» la decisione di riconoscere la Palestina come Stato e ha affermato che la Spagna «non riconoscerà cambi sulle linee di frontiera del 1967 che non siano concordati fra le parti». Ha specificato che lo Stato che riconosce Madrid include Cisgiordania e Gaza «collegate da un corridoio, con Gerusalemme est come capitale e l'Autorità Palestinese come autorità nazionale». «Non è una dichiarazione contro nessuno, tanto meno contro Israele (...) Il riconoscimento da parte della Spagna avviene in contemporanea con quello dei governi di Irlanda e Norvegia

DANIMARCA: PARLAMENTO VOTA CONTRO DISEGNO LEGGE SU RICONOSCIMENTO PALESTINA

(Agenzia Nova) - Il Parlamento danese si è espresso un disegno di legge a favore del riconoscimento di uno Stato di Palestina, dopo che il ministro degli Esteri danese aveva precedentemente affermato che mancavano i presupposti necessari per riconoscere l'indipendenza. Il disegno di legge era stato proposto per la prima volta alla fine di febbraio da quattro partiti di sinistra.

"Non possiamo riconoscere uno Stato palestinese indipendente, per la sola ragione che non ci sono realmente i presupposti", ha detto il ministro degli Esteri Lars Lokke Rasmussen quando il disegno di legge è stato discusso per la prima volta in parlamento lo scorso aprile. "Non possiamo sostenere questa risoluzione, ma speriamo che arrivi il giorno in cui potremo farlo", ha aggiunto Rasmussen, che oggi non ha partecipato alla votazione. Il voto del Parlamento di Copenaghen è giunto mentre oggi Irlanda, Norvegia e Spagna hanno riconosciuto formalmente la Palestina.

