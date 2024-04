“SPERO CHE GLI EUROSCETTICI NON FACCIANO UN BUON RISULTATO” – MARINA BERLUSCONI SI PRESENTA CON LO ZIO PAOLO E LA SORELLASTRA BARBARA ALLA PRIMA DEL FILM SU "ENNIO DORIS" E DICE CHIARAMENTE DI SPERARE IN UN FLOP DI GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI ALLE EUROPEE: “CREDO CHE SIA GIUSTO VOTARE PER FORZA ITALIA, CHE STA COSTRUENDO BENE IL SUO FUTURO. VOTARE FORZA ITALIA SIGNIFICA VOTARE PER CHI AVRÀ UN RUOLO DA PROTAGONISTA: È L’UNICO A FAR PARTE DELLA GRANDE FAMIGLIA DEL PPE” – POI SMENTISCE UN INTERESSAMENTO DI MONDADORI AD AGI: “NO, ASSOLUTAMENTE NO…”

marina berlusconi 1 prima del film ennio doris a roma

1. MARINA BERLUSCONI, FI STA COSTRUENDO BENE IL SUO FUTURO

(ANSA) - "Il futuro di Forza Italia se lo sta costruendo Forza Italia e anche bene, guardate i sondaggi. Tutti sondaggi molto positivi e di questo sono molto contenta". Lo ha detto Marina Berlusconi a margine della proiezione del film su Ennio Doris a Roma.

2. EUROPEE: MARINA BERLUSCONI, SPERO CHE EUROSCETTICI VADANO MALE

(ANSA) - "Credo che abbia molto senso e che sia giusto votare per Fi che è un partito che nell'Europa crede per davvero e che ha l'Europa nel suo dna. Vista la situazione attuale, di tutto abbiamo bisogno meno che di un'Europa fragile. Mi auguro che non facciano un buon risultato, che non crescano o crescano poco, i partiti euroscettici. Bisogna sempre ricordare che Fi è l'unico partito a far parte della grande famiglia del partito popolare europeo. Che nel nuovo Parlamento europeo continuerà ad avere un ruolo da protagonista: sarà il primo partito. Votare per FI significa votare per chi avrà un ruolo da protagonista e sarà nella cabina di regia e non per chi avrà un ruolo da comparsa". Lo ha detto Marina Berlusconi al margine della proiezione del film su Ennio Doris a Roma.

paolo berlusconi prima del film ennio doris a roma

3. MARINA BERLUSCONI,MONDADORI INTERESSATA AD AGI? ASSOLUTAMENTE NO

(ANSA) - "No, assolutamente no". Così Marina Berlusconi, al margine della proiezione del film su Ennio Doris a Roma, ha risposto a chi chiedeva se Mondadori fosse interessata all'Agi.

4. MARINA,BARBARA E PAOLO BERLUSCONI A ROMA PER FILM SU ENNIO DORIS

(ANSA) - Marina, Barbara e Paolo Berlusconi sono arrivati al cinema Moderno in piazza della Repubblica a Roma per la presentazione del film "Ennio Doris. C'è anche domani". La pellicola racconta la storia del finanziere scomparso nel 2021, fondatore di Banca Mediolanum, interpretato da Massimo Ghini.

barbara e marina berlusconi prima del film ennio doris a roma

5. ENNIO DORIS, ANCHE MARINA E BARBARA BERLUSCONI PRESENTI ALL’ANTEPRIMA DEL FILM SULLA VITA DELL’IMPRENDITORE

Da https://whoopsee.it/

Si intitola “Ennio Doris – C’è anche domani” il nuovo film incentrato sulla vita del dirigente d’azienda, imprenditore e banchiere italiano, fondatore di Mediolanum. Un racconto completo su colui che è stato denominato il “banchiere gentile” grazie alla sua idea di eliminare ogni barriera tra la banca e la persona e di costruire la banca intorno alla persona stessa.

Dall’incontro avvenuto tra Doris e Silvio Berlusconi nel 1981 nella Marina di Portofino, allo scambio di idee imprenditoriali tra i due, la pellicola mostra sia il momento in cui nel 1982 i due uomini d’affari fondarono il Programma Italia, noto oggi come Banca Mediolanum, sia il crollo della società Lehman Brothers, nel 2008, con la conseguente crisi economica che ha visto Doris ritrovandosi di fronte a un’ardua scelta ma che, guardando alla vita rurale dalla quale proveniva, ha deciso di rimborsare gli 11mila clienti che avevano acquistato i titoli della Lehman Brothers.

BARBARA BERLUSCONI CON MARINA - prima del film ennio doris a roma

Pronto ad essere rilasciato in oltre 150 sale come evento speciale il prossimo 15, 16 e 17 aprile, ieri sera – 8 aprile 2024 – al cinema The Space Moderno di Roma si è tenuta la premiere del film che ha visto la presenza oltre al cast del quale fanno parte tra gli altri il protagonista Massimo Ghini, Lucrezia Lante della Rovere, Daniel Santantonio, Emma Benini, Giulia Vecchio e Alessandro Bertolucci, anche alcuni ospiti illustri.

Oltre alla famiglia Doris, infatti, non sono mancate anche personalità come Marina, Paolo e Barbara Berlusconi con il secondogenito Edoardo, Cesara Buonamici, la quale ha introdotto la proiezione, Ferzan Ozpetek e Luca Barbareschi.

barbara e marina berlusconi 1 prima del film ennio doris a roma

MARINA BERLUSCONI - prima del film ennio doris a roma MASSIMO GHINI - LUCREZIA LANTE DELLA ROVERE - prima del film ennio doris a roma

