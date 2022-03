“SPEZZEREMO LE RENI ALLA RUSSIA” - A ROMA È APPARSO UN MANIFESTO CON LETTA IN VERSIONE BELLIGERANTE. SI VEDE ENRICHETTO CON TANTO DI ELMETTO E GIUBBOTTO ANTIPROIETTILE CHE INVITA TUTTI AD ARRUOLARSI NEL PD. FIRMATO: “PARTITO DEMOCRATICO DELLA GUERRA” - IN EFFETTI SEMBRAVA UNA CAMPAGNA TROPPO EFFICACE PER ESSERE DEL VERO PD…

Da “La Verità”

roma, manifesto fake di enrico letta in elmetto e giubbotto antiproiettile 9

Una finta campagna di tesseramento (anzi di arruolamento) al Pd, con l'immagine di Enrico Letta che avanza con l'elmetto in testa (nella foto), ha fatto la comparsa ieri sui muri di Roma.

«Spezzeremo le reni alla Russia», lo slogan ideato, a quanto pare, dalla sinistra radicale per contestare la linea interventista dei dem. Il Campidoglio ha già ordinato la rimozione, ma il Nazareno non l'ha presa bene e vuole querelare. Anche perché la parodia non ha risparmiato nemmeno il logo, modificato in «Partito democratico della guerra».

roma, manifesto fake di enrico letta in elmetto e giubbotto antiproiettile 2